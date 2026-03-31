سباق مع الزمن يحرم مشجع الكونغو الشهير من دعم منتخب بلاده

حرم سباق الوقت وتعقيدات إجراءات التأشيرة المشجع الشهير لمنتخب الكونغو الديمقراطية «لومومبا» من السفر إلى المكسيك، لمؤازرة منتخب بلاده في المواجهة الهامة أمام جامايكا ضمن الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي تقام اليوم الثلاثاء، وفق ما أوردته تقارير تناولت تفاصيل أزمته.

وخاض المشجع الكونغولي رحلة متعبة في محاولة اللحاق ببعثة منتخب بلاده، حيث بدأ أولى محاولاته بالسفر إلى كينيا لاستخراج تأشيرة الدخول إلى المكسيك، إلا أن مساعيه لم تكلل بالنجاح، ما اضطره للعودة إلى الكونغو دون تحقيق هدفه.

وواصل لومومبا محاولاته بحثًا عن حل، بعدما تلقى نصيحة بالتوجه إلى إثيوبيا، على أمل تسريع إجراءات الحصول على التأشيرة، في محاولة جديدة لإنقاذ فرصته في الحضور قبل موعد المباراة.

واصطدم المشجع بحسابات زمنية صعبة، إذ تستغرق إجراءات استخراج التأشيرة، حتى في حال تسريعها، يومًا كاملًا على الأقل، فيما تتراوح مدة الرحلات الجوية من أفريقيا إلى المكسيك بين 18 و30 ساعة، وفق مسارات الترانزيت المتاحة.

وجعلت هذه المعطيات من الصعب عمليًا وصوله في الوقت المناسب إلى المكسيك لحضور المباراة، ما أنهى فرصته في التواجد داخل المدرجات لدعم منتخب الكونغو الديمقراطية في مواجهة جامايكا.

وقرر المشجع في النهاية البقاء في بلاده ومساندة منتخب الكونغو عن بعد، بعدما حالت الظروف دون إكمال رحلته، رغم محاولاته المتواصلة للحاق بالمباراة.

ويلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع جامايكا مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس، في المباراة النهائية للملحق المؤهل لكأس العالم 2026.