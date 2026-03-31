جماهير برشلونة تفاجئ مرموش في إسبانيا





فاجأت جماهير نادي برشلونة الجناح المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، بتواجدها أمام مقر إقامة منتخب مصر في إسبانيا، فور وصول بعثة «الفراعنة» استعدادًا لخوض المواجهة الودية أمام المنتخب الإسباني.

وشهد محيط مقر إقامة منتخب مصر توافد أعداد كبيرة من الجماهير، التي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع اللاعب والحصول على توقيعه.

وارتبط اسم مرموش مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف برشلونة، في ظل تقارير صحفية تحدثت عن اهتمام النادي الكتالوني بضمه خلال سوق الانتقالات المقبلة، ما دفع عددًا من المشجعين للتواجد وإظهار دعمهم له.

حاولت الجماهير من خلال هذا التواجد التعبير عن رغبتها في رؤية اللاعب بقميص برشلونة خلال الفترة المقبلة، مع توجيه رسائل دعم مباشرة له في ظل الحديث المتزايد حول مستقبله.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره الإسباني، اليوم الثلاثاء، على ملعب «آر سي دي إي»، معقل نادي إسبانيول، في مواجهة تمثل محطة تحضيرية للمنتخبين قبل انطلاق كأس العالم 2026 في يونيو المقبل.