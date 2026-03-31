مبابي يعرض نفسه على «NBA» (فيديو)

وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، رسالة مازحة أعلن خلالها رغبته في خوض تجربة مختلفة خارج لعبة كرة القدم، بعدما عرض نفسه على دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعقد قصير، عبر مقطع مصور نشره عقب مشاركته مع منتخب فرنسا أمام كولومبيا.

وشارك مبابي في فوز منتخب بلاده على كولومبيا بنتيجة 3-1، حيث لعب لمدة 12 دقيقة فقط، وشهدت المباراة إلغاء هدف له بداعي التسلل، قبل أن يتحول التركيز إلى ما قام به بعد نهاية اللقاء.

ونشر مبابي مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستغرام» من خلال خاصية «ستوري»، من داخل غرفة ملابس منتخب فرنسا عقب مواجهة كولومبيا، أظهره وهو يسدد كرة قدم داخل سلة مهملات، واحتفل بعدها بالرقص، قبل أن يوجه رسالة مازحة إلى حساب NBA طلب خلالها التوقيع معه بعقد لمدة 10 أيام.

ويعد عقد العشرة أيام إجراءً متبعًا في NBA، حيث تلجأ إليه الأندية لتعويض الغيابات المؤقتة بسبب الإصابات أو لاختبار لاعبين خلال الموسم، وغالبًا ما يغطي هذا النوع من التعاقدات ثلاث مباريات فقط.

وتسمح لوائح دوري السلة بالتعاقد مع رياضيين من ألعاب مختلفة، وشهدت الرياضة تجارب سابقة لانتقال لاعبين بين اللعبتين، حيث بدأ حكيم أولاجوون مسيرته كحارس مرمى في نيجيريا قبل التحول إلى كرة السلة، فيما نشأ جويل إمبيد عاشقًا لكرة القدم في الكاميرون قبل أن يتجه للاحتراف في NBA.