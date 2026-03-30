الإيطالي دي تزيربي الهدف الأول لتوتنهام من أجل إنقاذه من الهبوط

وضع فريق توتنهام الإنجليزي المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي هدفاً له من أجل محاولة تجنب مغادرة الدوري الممتاز لكرة القدم، وفق ما أفادت التقارير المحلية، وغادر دي تزيربي فريقه السابق مرسيليا الفرنسي في فبراير، ما يجعله مرشحاً لخلافة الكرواتي إيغور تودور الذي غادر الفريق اللندني الأحد باتفاق متبادل بعد قيادته في 7 مباريات فقط.



وخسر الفريق اللندني تحت قيادة المدرب البالغ 47 عاماً، 5 من 7 مباريات التي قاده فيها، ليجد نفسه في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي على بُعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط، إضافة إلى إقصائه من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.



ولن يخوض توتنهام أي مباراة خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن يواجه سندرلاند خارج الديار. ويعرف دي تزيربي الدوري الممتاز جيداً، إذ أشرف على برايتون بين 2022 و2024.

وأفادت التقارير بأن الإيطالي كان متردداً في قبول مهمة تدريب توتنهام قبل معرفة الدوري الذي سيلعب فيه الفريق الموسم المقبل، أي إن كان سيغادر دوري الأضواء لأول مرة منذ 1977. لكن موقع «ذي أثلتيك» وإذاعة «توك سبورت» كشفا عن تقدم في المفاوضات، مع تقديم توتنهام عرضاً مغرياً بعقد طويل الأمد لإقناع المدرب البالغ 46 عاماً بتسلم المهمة الآن.



وعلى الرغم من امتلاكه ملعباً جديداً بسعة 63 ألف متفرج، ومركز تدريب متطوراً، وإيرادات تضعه بين أغنى عشرة أندية في العالم، فإن الفريق يجد نفسه مهدداً بشكل جدي بمغادرة الدوري الممتاز.

وقبل أعوام قليلة فقط، كان سبيرز من الأندية المواظبة على المشاركة في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وحتى إنه بلغ النهائي عام 2019. وبقيادة المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو، أنهى سبيرز صياماً عن الألقاب دام 17 عاماً بتتويجه بطلاً لمسابقة «يوروبا ليغ».



لكن معاناته في الدوري دفعته إلى إقالة بوستيكوغلو رغم الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي «يوروبا ليغ» بعد إنهاء الدوري الممتاز في المركز السابع عشر. وعين الدنماركي توماس فرانك خلفاً للمدرب الأسترالي، إلا أنه أُقيل في فبراير بعد تحقيق فوزين فقط في 17 مباراة بالدوري. ويأمل توتنهام حسم تعيين مدربه الجديد قبل مباراته المقبلة أمام سندرلاند في 12 أبريل.