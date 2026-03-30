بعد إعلان رحيل صلاح.. ليفربول يبدأ تشكيل خط هجومه الجديد

بدأ نادي ليفربول التحرك لإعادة تشكيل خط هجومه، مع دراسة خيارات بديلة لتعويض النجم المصري محمد صلاح، عقب التأكيد الرسمي لرحيله بنهاية الموسم، في ظل تحديات مالية وفنية تفرضها سوق الانتقالات، ما دفع الإدارة للبحث عن بديل قادر على سد الفراغ الذي سيتركه اللاعب بعد سنوات من التأثير مع الريدز.

وتسعى إدارة النادي الإنجليزي إلى تحديد خيارات مناسبة لتعويض غياب صلاح، الذي اتفق مع النادي على رحيله رغم استمرار أرقامه القوية، حيث أنهى العامين الأخيرين بمساهمة بلغت 76 هدفًا، وهو ما جعل مهمة إيجاد بديل مباشر أكثر تعقيدًا داخل سوق الانتقالات.

وواصلت إدارة ليفربول توسيع دائرة البحث عن بدائل لتعويض رحيل محمد صلاح، في ظل إدراكها لصعوبة تعويض لاعب بحجمه وتأثيره، حيث وضعت عدة أسماء على طاولة المرشحين، من بينها الجناح الشاب يان ديوماندي، لاعب لايبزيغ، الذي لفت الأنظار بعد تألقه خلال الموسم الحالي، مع مطالب مالية تصل إلى 100 مليون يورو للتخلي عنه.

كما دخل ليفربول في منافسة مع نيوكاسل للتعاقد مع اللاعب لويس سواريز، نجم كولومبيا وسبورتنغ لشبونة، والذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 69 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت الإدارة تحركاتها بدراسة خيارات أخرى في مراكز الخط الأمامي، حيث برزت أسماء مثل برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، وماجني أكليوش لاعب موناكو، إلى جانب موسى ديابي، لاعب الاتحاد، ضمن قائمة المرشحين، وتؤكد هذه الأسماء تنوع الخيارات بين لاعبين شباب وآخرين يمتلكون خبرات مختلفة، مع استمرار التحدي المرتبط بارتفاع القيمة السوقية لمعظم الأهداف المطروحة.

وفي إطار البحث عن خيار قادر على تقديم إضافة فنية مباشرة، وضعت إدارة ليفربول اسم النجم الفرنسي مايكل أوليسي، لاعب بايرن ميونخ، على رأس قائمة المرشحين، بعد الأرقام التي حققها خلال الفترة الأخيرة، إذ ساهم في 86 هدفًا بين تسجيل وصناعة، متفوقًا على أرقام صلاح في نفس المدة، ما دفع النادي لوضعه ضمن أبرز الخيارات لتعويض رحيله.

وتتابع أندية عدة تطورات موقف أوليسي، في وقت تزايدت فيه حالة القلق داخل بايرن ميونخ، بعدما انتشرت الأنباء بشأن اهتمام ليفربول بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد الصحفي الألماني كريستيان فالك أن الحديث عن انتقال أوليسي أصبح متداولًا بين لاعبي بايرن ميونخ، مع إدراك إدارة النادي للقدرات المالية الكبيرة التي تمتلكها الأندية الإنجليزية لإتمام صفقات ضخمة، ما يعزز من جدية تحرك ليفربول لضمه.

وشددت إدارة بايرن ميونخ على تمسكها بخدمات اللاعب، حيث أوضح أولي هونيس، رئيس النادي، رفضه لفكرة رحيل أوليسي، مشيرًا إلى أن ليفربول أنفق مبالغ كبيرة هذا الموسم، ومع ذلك لم يحقق النتائج المنتظرة، مضيفًا أن النادي الألماني يفضل الحفاظ على مشروعه الفني بدلًا من دعم فرق أخرى.

ويواجه ليفربول عدة عقبات في طريق التعاقد مع أوليسي، حيث تصطدم المفاوضات بمتطلبات مالية مرتفعة قد تصل إلى رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي، إلى جانب تمسك بايرن ميونخ بخدماته.

وأبدى أوليسي ارتياحه للوضع الحالي داخل بايرن ميونخ، مع عدم رغبته في الضغط على إدارة ناديه للرحيل، في وقت تشير فيه توجهاته المستقبلية إلى تفضيل خوض تجربة في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد أو برشلونة حال قرر مغادرة الدوري الألماني.

ويواصل ليفربول دراسة خياراته في سوق الانتقالات، مع سعيه لبناء خط هجومي جديد يتماشى مع المرحلة المقبلة، في ظل التحدي المتمثل في تعويض أحد أبرز لاعبيه خلال السنوات الأخيرة.