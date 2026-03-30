العين نموذج يُحتذى به في استقرار التشكيلة وإدارة النجوم

تصدر نادي العين المشهد محليًا كأفضل الأندية في إدارة تشكيلاته على المدى الطويل، وفقًا لمؤشر دولي صادر عن مرصد كرة القدم العالمي، والذي يعتمد على أربعة معايير رئيسية تقيس استدامة بناء الفرق واستقرارها.

وشمل التقرير 55 دوريًا حول العالم، مع استبعاد دبا والظفرة من دراسة دوري أدنوك للمحترفين، نظرًا لصعودهما مؤخرًا من دوري الدرجة الأولى. واعتمدت المنهجية على تحليل اللاعبين المشاركين في مباريات الدوري المحلي، باستثناء خريجي الأكاديميات، مع احتساب متوسط مدة البقاء خلال السنوات الثلاث الماضية، والعمر عند التعاقد، ومدة العقود الحالية.

وحصد العين نسبة إجمالية بلغت 79%، متفوقًا على أقرب منافسيه الجزيرة (73.6%)، ثم شباب الأهلي (71.3%)، والوصل (68.3%)، والشارقة (64.3%)، وتلاه الوحدة (59.6%)، وعجمان (57.6%)، واتحاد كلباء (53.3%)، والنصر (51.1%)، وبني ياس (48.3%)، بينما جاء البطائح (38.3%)، وأخيرًا خورفكان (30.1%).

وفي المؤشر الأول، الخاص بعدد اللاعبين المستخدمين خلال ثلاث سنوات، حيث يُعد العدد الأقل مؤشرًا إيجابيًا، تصدر الجزيرة باستخدام 43 لاعبًا، يليه العين بـ44 لاعبًا، ثم الوصل والشارقة بـ45 لاعبًا لكل منهما، وشباب الأهلي بـ47، وكل من عجمان وكلباء بـ49، والوحدة بـ50، وبني ياس بـ54، والنصر بـ56، والبطائح بـ67، وخورفكان بـ85 لاعبًا.

أما المؤشر الثاني، المتعلق بمتوسط مدة بقاء اللاعبين في الفريق الأول، فشهد تفوق العين بمتوسط 2.58 سنة، متقدمًا على الشارقة (2.46)، والوصل (2.29)، وشباب الأهلي وعجمان (2.21)، والجزيرة (2.17)، وكلباء (1.86)، والوحدة (1.78)، وبني ياس (1.43)، والنصر (1.35)، وخورفكان (1.30)، والبطائح (1.27) سنة.

وفي المؤشر الثالث، الخاص بمتوسط أعمار اللاعبين عند التوقيع، حيث تُفضل الأعمار الأصغر، جاء الجزيرة في الصدارة بمتوسط 22.5 سنة، يليه العين (22.9)، ثم شباب الأهلي (23.1)، والوحدة (24.1)، والوصل (24.5)، وبني ياس (24.7)، والشارقة (25.1)، والنصر (25.2)، وكل من عجمان وكلباء والبطائح (25.8)، وأخيرًا خورفكان (26.7) سنة.

بينما تفوق العين مجددًا في المؤشر الرابع، الخاص بمتوسط مدة العقود المتبقية، بمتوسط 1.80 سنة، متقدمًا على شباب الأهلي (1.62)، والوصل والنصر (1.59) لكل منهما، والجزيرة (1.55)، والوحدة (1.34)، والشارقة (1.14)، وعجمان وكلباء (1.10)، وخورفكان (1.02)، وبني ياس (0.92)، والبطائح (0.91) سنة.

وعلى الصعيد العالمي، تصدر ريال مدريد القائمة، في تأكيد على نجاح استراتيجيته في التعاقد مع لاعبين شباب والحفاظ عليهم على المدى الطويل، متفوقًا على برينتفورد، الذي يواصل سعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة، وكذلك أتلتيك بلباو رغم تراجع نتائجه هذا الموسم.

كما ضمت المراكز الخمسة الأولى فريقين من الدوري الأمريكي هما سياتل ساوندرز وفيلادلفيا يونيون، فيما شهدت قائمة أفضل 20 فريقًا حضور أندية خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مثل شاختار دونيتسك، وكلوب بروج، وإيه زد ألكمار، وزينيت سانت بطرسبرغ، بينما جاء بالميراس في المركز 61 كأفضل ممثل لأمريكا الجنوبية.

وعلى مستوى المؤشرات الفردية عالميًا، تصدر سياتل ساوندرز معيار الاستقرار، وسينايوكي معيار سن التعاقد، بينما جاء تشيلسي في صدارة مدة العقود، إلى جانب تميز دينامو كييف وكلوب ليبرتاد في استخدام اللاعبين من خارج الأكاديمية.

وأوضح المرصد في ختام تقريره أن البيانات الخاصة بعدد اللاعبين اعتمدت على آخر ثلاث سنوات في الدوريات غير التقويمية، ومواسم 2023 إلى 2025 في بقية الدوريات، مع استبعاد خريجي الأكاديميات من حسابات متوسط الأعمار ومدة الإقامة لمن هم دون 22 عامًا، فيما تم احتساب مدة عقد سنة واحدة في حال غياب البيانات، واعتماد نهاية الموسم الحالي للاعبين المعارين.