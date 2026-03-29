عدد منتخبات كأس الأمم الأفريقية سيزيد إلى 28 فريقاً



أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي ‌لكرة ​القدم «الكاف»، اليوم الأحد، أن عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية سيزيد من 24 إلى 28 فريقاً. وجاء هذا الإعلان المفاجئ خلال مؤتمر صحفي ⁠عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في القاهرة اليوم، حيث قال موتسيبي: إن هذا دليل على التزام اتحاده بكرة القدم ذات ‌المستوى العالمي، مع عودة أفضل اللاعبين الأفارقة من جميع أنحاء العالم للمنافسة ‌في القارة، لكنه لم يشرح كيف سيتم ‌تطبيق هذا النظام مع إضافة ‌أربعة منتخبات ولا متى ‌سيتم تنفيذه.



وأكد موتسيبي، أن نهائيات 2027 ستقام كما هو مخطط ​لها ⁠في ⁠كينيا وتنزانيا وأوغندا. وأضاف موتسيبي، أن «الكاف» سيطلق دوري الأمم سنوياً اعتباراً من 2029، مع تنظيم بطولة نهائية تضم ‌16 فريقاً كل عامين. وأضاف: علينا أن نضع حداً ​لعدم إمكانية التنبؤ بمباريات أفريقيا وعدم اتساقها وموثوقيتها. يجب أن نطور كرة القدم في شرق أفريقيا، وهي منطقة ذات ​إمكانات كبيرة.

يذكر أنه، شارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأربعة ​الأخيرة 24 فريقاً، ‌بعد ​أن تم زيادتها من ⁠16 فريقاً عام 2019، ومن المقرر إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية مرة أخرى عام 2028، وبعد ⁠ذلك ستقام البطولة الأبرز في القارة كل أربع سنوات.