موتسيبي يتعهد بـ«احترام» قرار «كاس» بشأن الخلاف حول النهائي الأفريقي الفوضوي

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، اليوم الأحد، أنه سيحترم قرار محكمة التحكيم الرياضية «كاس» بشأن طعن السنغال على تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، وقال موتسيبي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة عقب اجتماع للجنة التنفيذية للكاف: «سأحترم قرار محكمة التحكيم الرياضية، وسأطبّقه. رأيي الشخصي في المسألة غير مهم».



وجاء طعن السنغال بعد أن ألغت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي فوزها على المغرب المضيف 1-0 بعد التمديد في المباراة النهائية البطولة الشهر قبل الماضي.

وانسحب بعض لاعبي السنغال من الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الوقت الأصلي، وإلغاء هدف لأسود التيرانغا قبلها بثوانٍ قليلة. وحاول بعض المشجعين السنغاليين اقتحام أرض الملعب، وتوقفت المباراة نحو 20 دقيقة قبل عودة اللاعبين، ثم أهدر إبراهيم دياس ركلة الجزاء، ما سمح للسنغال بحسم اللقاء في الوقت الإضافي وسط ذهول أصحاب الأرض.



بعد شهرين سحبت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي اللقب من السنغال اعتماداً على اللوائح التي تنص على أن المنتخب الذي «يرفض اللعب أو يغادر الملعب قبل نهاية الوقت القانوني للمباراة» يعتبر خاسراً، ويقصى نهائياً من البطولة.

وكانت لجنة الانضباط في الكاف غرّمت عدداً من المسؤولين في المنتخبين، لكنها لم تُغيّر نتيجة المباراة النهائية عقبها بأيام قليلة، ثم تقدم المغرب باستئناف، فمُنح الفوز بنتيجة 3-0.



وتابع موتسيبي: «ما نريد أن نركز عليه اليوم هو أن ما حدث والقرار النهائي بيد محكمة التحكيم الرياضية والقرار الذي ستتخذه المحكمة سيكون نهائياً». وأوضح: «يجب أن ننسى ما حدث في نهائي 2025، وليس لدينا ما نضيفه، أطلقنا الكثير من التصريحات، ولكن وضعنا الخلاصة في هذه الوثيقة» في إشارة إلى بيان أصدره عقب اجتماع اللجنة التنفيذية، الأحد، في القاهرة، مشدداً على أن لجنة الاستئناف مؤلفة من قضاة ومحامين مستقلين.



وخلال مباراتها الودية ضد البيرو استعداداً لكأس العالم 2026 في باريس، السبت، عرض منتخب السنغال الكأس القارية، كما خاض المباراة بقميص يحمل نجمتين: واحدة عن تتويج 2022، وأخرى عن اللقب المثير للجدل في فبراير الماضي.

وقال موتسيبي إنه سيزور كلاً من السنغال والمغرب، دون تحديد موعد «لتأكيد أهمية العمل المشترك للنهوض بكرة القدم الأفريقية».

وأردف قائلاً: «الأحداث التي حصلت في المباراة النهائية سرَّعت من اتخاذ الاتحاد القاري لسلسلة من الإصلاحات والتعديلات في نظامه الأساسي ولوائحه، تهدف إلى تعزيز الثقة والمصداقية في التحكيم الأفريقي، وفي مشغّلي تقنية الفيديو المساعد «في أيه آر»، وكذلك في الهيئات القضائية التابعة له، وعلى رأسها لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف».



وتشمل هذه الخطوات أيضاً آليات لمنع تكرار الأحداث، التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وتابع: «يجب أن نحسن كرة القدم الأفريقية لدينا العديد من المنافسات المقبلة كاس أمم أفريقيا للسيدات، وأمم أفريقيا 2027، وكأس العالم في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، وعلينا أن نساعد ونساند كل الحكام الأفارقة وكل المنتخبات التي ستشارك فيها، والتي نحن على ثقة بأنها ستمثل القارة خير تمثيل».



وأعلن موتسيبي أيضاً أن النيجيري سامسون أدامو سيتولى منصب الأمين العام المؤقت للاتحاد خلفاً للكونغولي الديمقراطي فيرون موسينغو-أومبا، الذي بلغ سن التقاعد الإلزامي «66 عاماً»، وأعلن استقالته من منصبه اليوم.