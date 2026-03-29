توتنهام يعلن رحيل مدربه تيودور بعد 5 هزائم في 7 مباريات

أعلن توتنهام ‌هوتسبير ​المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، إنهاء علاقته التعاقدية مع مدربه المؤقت إيجور تيودور «بالتراضي»، إذ ⁠يبتعد الفريق الواقع شمالي لندن بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط. وتولى تيودور المسؤولية بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم، بعد إقالة توماس فرانك في فبراير الماضي.



وخسر توتنهام خمس مرات في سبع مباريات خاضها بقيادة المدرب الكرواتي، ليحتل المركز 17 في الترتيب، برصيد 30 ​نقطة بعد ‌31 مباراة، ​كما خرج من دوري ⁠أبطال أوروبا بخسارته في دور الـ 16 أمام أتليتيكو مدريد.



وقال توتنهام ​في ⁠بيان: «يمكننا ⁠أن نؤكد الاتفاق بالتراضي على مغادرة المدرب إيجور تيودور للنادي ⁠بأثر فوري، كما أننا على دراية بالمصاب الجلل الذي تعرض له إيجور مؤخراً، ونعرب عن دعمنا له ولعائلته في هذا الوقت العصيب».

وتوفي ماريو، والد تيودور، في ​وقت سابق هذا الشهر، وعلم المدرب بالنبأ بعد الخسارة 3-صفر على أرضه أمام نوتنجهام ​فورست.