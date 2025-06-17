فوز تشيلسي وفلامنجو وتعادل بنفيكا مع بوكاجونيورز في مونديال الأندية





فاز فريق تشيلسي الإنجليزي، على لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، بنتيجة 2-0، في المبارة التي أقيمت بينهما على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حالياً.

وضمن نفس المجموعة، تغلب فلامنجو البرازيلي على الترجي التونسي بالنتيجة ذاتها "2-0"، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لينكولن فاينانشال" بولاية فلادلفيا، ليتساوى مع تشيلسي في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما بقي لوس أنجلوس إف سي، والترجي دون رصيد.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل بنفيكا البرتغالي، مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنتيجة 2-2، في مواجهة قوية أقيمت على ملعب "هارد روك ستاديوم"، وشهدت 3 بطاقات حمراء.

وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان المركزين الثاني والثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة لكل منهما، خلف بايرن ميونخ الألماني المتصدر برصيد 3 نقاط، والذي كان قد افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 10-0.