سيميوني يطرق أبواب ملوك الوفاء في عالم التدريب

في عالم لا يعترف بالصبر، حيث تُقاس الأعمار التدريبية بالأسابيع لا بالسنوات، يبرز اسم دييغو سيميوني كاستثناء نادر، يطرق أبواب التاريخ مع أتلتيكو مدريد، طامحًا لاقتحام قائمة تاريخية تضم أكثر المدربين وفاءً لأنديتهم عبر الزمن.

ومع تصاعد التكهنات حول تجديد عقده، يبدو «التشولو» على بعد خطوة من ترسيخ نفسه كأحد أعمدة الاستقرار في لعبة لا تعرف الرحمة، ليقترب من قائمة ذهبية كُتبت بأسماء مدربين حفروا تاريخهم بالصبر والإنجاز.

وفي المركز العاشر، يقف توماس شاف، الذي قضى 14 عامًا مع فيردر بريمن، قاد خلالها الفريق من شبح الهبوط إلى المجد المحلي، متوجًا بالثنائية التاريخية موسم 2003-2004.

وبنفس المدة، يسطع اسم الأسطورة ميغيل مونيوز مع ريال مدريد، حيث جمع بين أمجاد اللاعب والمدرب، وحصد تسعة ألقاب دوري ولقبين أوروبيين، قبل أن يقود منتخب إسبانيا إلى وصافة يورو 1984.

أما فاليري لوبانوفسكي، فصنع إمبراطورية كروية مع دينامو كييف على مدار 16 عامًا، هيمن خلالها على الكرة السوفيتية، وأضاف أمجادًا أوروبية وأولمبية.

وفي هولندا، كتب فوبي دي هان قصة وفاء استمرت 17 عامًا مع هيرينفين، قاد خلالها الفريق إلى القمة الأوروبية، قبل أن يحقق أمجادًا قارية مع منتخب الشباب.

ومن ألمانيا، يبرز فرانك شميدت كأحد أعمدة التحول، بعدما أمضى 18 عامًا مع هايدنهايم، قاده خلالها من الظل إلى البوندسليغا والمنافسات الأوروبية.

وفي المركز الخامس، يقف أرسين فينجر، الذي أعاد تعريف كرة القدم الحديثة خلال 22 عامًا مع أرسنال، واضعًا أسسًا لا تزال تُدرس حتى اليوم.

أما السير أليكس فيرغسون، فحوّل مانشستر يونايتد إلى إمبراطورية كروية خلال 27 عامًا، صنع فيها أجيالًا من النجوم وحقق ثلاثية تاريخية لا تُنسى عام 1999.

وبعيدًا عن الأضواء، كتب روني مكفال ملحمة وفاء استمرت 30 عامًا مع بورتاداون، مؤكدًا أن الهوية قد تتفوق أحيانًا على الألقاب.

وفي المركز الثاني، يقف الأسطوري غاي رو، الذي قضى 42 عامًا مع أوكسير، حوّله خلالها من فريق متواضع إلى بطل للدوري الفرنسي عام 1996.

أما القمة، فمن نصيب ويلي مالي، الذي قاد سلتيك لمدة 43 عامًا، محققًا 30 لقبًا، وراسخًا فلسفة خالدة بأن الشخصية هي ما يصنع النادي.

وفي ظل هذه الأسماء الخالدة، يقف سيميوني على أعتاب المجد، في زمن أصبحت فيه الاستمرارية عملة نادرة.