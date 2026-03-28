وفاة أول بريطانية تحقق ثلاث ميداليات في أولمبياد واحد

توفيت ماري راند، البطلة الأولمبية السابقة في الوثب الطويل، وأول بريطانية تفوز بثلاث ميداليات في دورة أولمبية واحدة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وفازت راند بالميدالية الذهبية في الوثب الطويل، والفضية في الخماسي، والبرونزية في سباق 4×100 متر تتابع، خلال أولمبياد طوكيو 1964.

وقال الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، أمس الجمعة: «يشعر فريق بريطانيا بالأسى لوفاة البطلة الأولمبية ماري راند. كانت رائدة منذ صغرها».

وأضاف: «كانت في السابعة عشرة من عمرها فقط عندما سجلت أول رقم قياسي بريطاني لها في الخماسي، وظهرت لأول مرة في بطولة كبرى بعد بضعة أسابيع، عندما فازت بالميدالية الفضية في الوثب الطويل في دورة ألعاب الكومنولث في كارديف».

وسجلت راند رقمًا قياسيًا عالميًا في الوثب الطويل بلغ 6.76 متر في طوكيو.

وقال الاتحاد: «مستمدًا الإلهام من الميدالية الذهبية التي فازت بها راند في اليوم الأول، مضى الفريق في طريقه لحصد 12 ميدالية إجمالًا. وإذا تحدثت إلى آن باكر، زميلة راند في السكن في طوكيو والبطلة الأولمبية في سباق 800 متر، فستقول: عادت ماري وقد فازت بميدالية ذهبية، وألهم ذلك الجميع».