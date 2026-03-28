بوتشيتينو يرفع سقف الطموح: أمريكا قادرة على التتويج بكأس العالم

قال ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للمنتخب الأمريكي لكرة القدم، للاعبين إن بإمكانهم تحقيق ما يعتقده الجميع تقريبًا مستحيلًا: الفوز بكأس العالم.

وقال: «لماذا لا نكون نحن؟ لماذا لا نكون نحن؟ لماذا لا نكون نحن؟ نحتاج حقًا إلى الإيمان بأننا قادرون على الوصول إلى هناك. نحتاج إلى أن نحلم».

وقبل مواجهة بلجيكا، اليوم السبت، والبرتغال، الثلاثاء المقبل، كرر بوتشيتينو علنًا الرسالة التي وجهها مباشرة إلى اللاعبين عند انضمامهم إلى المعسكر هذا الأسبوع.

وأضاف: «الأحلام تلهم الواقع».

ولم يصل المنتخب الأمريكي إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم منذ النسخة الأولى عام 1930، كما لم يتأهل إلى دور الثمانية منذ عام 2002. ومنذ ذلك الوقت، خرج من دور الـ16 في نسخ 2010 و2014 و2022، كما ودع من مرحلة المجموعات في نسخة 2006، وفشل في التأهل لنسخة 2018.

وفازت ثماني دول فقط بكأس العالم، وهي البرازيل (خمسة ألقاب)، وألمانيا وإيطاليا (4 ألقاب لكل منهما)، والأرجنتين (3 ألقاب)، وفرنسا وأوروجواي (لقبان)، وإنجلترا وإسبانيا (لقب لكل منهما).

وتولى بوتشيتينو، مدافع المنتخب الأرجنتيني السابق، تدريب المنتخب الأمريكي خلفًا لجريج بيرهالتر في أواخر عام 2024، وأشار إلى العقلية الأمريكية كسبب للتفاؤل.

وقال: «سمعت مؤخرًا مؤتمرًا صحفيًا لأحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب آخر، قالوا فيه: إذا قلنا إننا سنفوز، فنحن نظهر غرورًا، وإذا قلنا إن الفوز سيكون صعبًا، فهذا أمر سلبي. ما أقوله هو: أنا هنا لأنني أؤمن بأننا قادرون على الفوز، وما يمكنني قوله للناس هو أن يؤمنوا حقًا».

وفي كأس العالم، يفتتح المنتخب الأمريكي مبارياته بمواجهة باراجواي يوم 12 يونيو/حزيران، ثم يلتقي أستراليا بعد أسبوع، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أحد منتخبي تركيا أو كوسوفو.