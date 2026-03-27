مدرب السنغال يرد على قرار سحب اللقب: نحن أبطال أفريقيا

أكد بابي بونا ثياو، مدرب منتخب السنغال، تمسك فريقه بلقب كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أن البطولات تحسم داخل أرض الملعب، وذلك في أول تعليق له عقب قرار سحب اللقب ومنحه للمغرب.

وقال ثياو خلال مؤتمر صحفي في باريس قبل مواجهة بيرو الودية: «نعرف أننا أبطال أفريقيا»، مضيفًا أن تركيز الفريق ينصب على كرة القدم، مع تجنب الانشغال بما يدور خارج الملعب عقب قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتعود الواقعة إلى المباراة النهائية التي أقيمت في يناير الماضي بالرباط، والتي شهدت مغادرة منتخب السنغال أرضية الملعب لمدة 14 دقيقة، قبل أن تصدر لجنة الاستئناف قرارها بسحب اللقب ومنحه للمنتخب المغربي.

وأشار ثياو، الذي كان ضمن الأطراف المرتبطة بالأحداث، إلى أهمية الحفاظ على تركيز اللاعبين، مؤكدًا أن الهدف خلال المرحلة الحالية هو الاستعداد للمباريات المقبلة دون التأثر بالتطورات الأخيرة.

وتحرك الاتحاد السنغالي لكرة القدم بتقديم استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، في محاولة لإعادة النظر في القرار الصادر بشأن اللقب.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة بيرو وديًا في باريس، قبل أن يلتقي مع جامبيا في داكار يوم الثلاثاء المقبل، ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026.

وأكد إدريسا غاي، أكثر لاعبي السنغال خوضًا للمباريات الدولية، تمسك اللاعبين بما تحقق داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات في آخر أربع نسخ، وحقق اللقب مرتين.

وشدد غاي على أن ما حققه المنتخب جاء نتيجة عمل جماعي، مؤكدًا أن اللاعبين يرون أنفسهم أبطالًا بناءً على ما قدموه في المباريات.

وجلس ثياو وغاي خلال المؤتمر الصحفي أمام خلفية كتب عليها «أبطال أفريقيا»، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية تقديم الكأس للجماهير في استاد فرنسا قبل المباراة، وهو ما قد يرفع حدة التوتر مع المغرب في ظل استمرار الخلاف حول القرار.