في مدينة تصنف بين الأكثر أمانًا.. منتخب غانا يتعرض للسرقة

تعرض لاعبان من منتخب غانا، لسرقة مقتنيات شخصية من داخل الفندق الذي يقيم فيه الفريق خلال معسكره في العاصمة النمساوية فيينا، رغم تصنيف المدينة ضمن الأقل في معدلات الجريمة عالميًا.

وأفادت الشرطة النمساوية بأن لاعبين أبلغا عن سرقة ساعة فاخرة لكل منهما، إلى جانب مبالغ مالية، من غرفتين منفصلتين داخل الفندق الواقع في الحي الثاني والعشرين بالعاصمة، بالقرب من مقر إقامة المباراة.

وأوضحت الشرطة أن الساعتين من نوع «رولكس» وتبلغ قيمتهما آلاف اليوروهات، مشيرة إلى أن الواقعة لم تتضمن أي أعمال عنف، فيما لم يتم الكشف عن هوية اللاعبين أو اسم الفندق.

ولم يصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم تعليقًا رسميًا على الواقعة حتى الآن، في وقت باشرت فيه السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتعد مثل هذه الحوادث نادرة في فيينا، التي تسجل معدلات منخفضة للجريمة، وتتصدر بشكل متكرر تصنيفات المدن الأعلى جودة للحياة على مستوى العالم.

ويلتقي منتخب غانا نظيره النمساوي وديًا في فيينا، اليوم الجمعة، ضمن معسكر شهر مارس، في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.