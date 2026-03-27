مواعيد نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال 2026

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» المواعيد الرسمية لمباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وذلك قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي، ضمن خطة تمنح الأندية والجماهير فرصة مبكرة للاستعداد.

وحدد «يويفا» إقامة مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث تلعب مواجهتا الذهاب يومي الثلاثاء 28 أبريل والأربعاء 29 أبريل، على أن تقام مواجهتا الإياب يومي الثلاثاء 5 مايو والأربعاء 6 مايو.

وأوضح الاتحاد الأوروبي مسار المواجهات، حيث يستضيف الفائز من لقاء باريس سان جيرمان وليفربول مباراة الذهاب يوم 28 أبريل أمام المتأهل من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ، بينما يلعب الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد مباراة الذهاب يوم 29 أبريل أمام المتأهل من لقاء سبورتنغ لشبونة وأرسنال.

وقرر «يويفا» إقامة مباريات الإياب في الأسبوع التالي مباشرة، حيث يستضيف المتأهل من مواجهة سبورتنغ لشبونة وأرسنال يوم 5 مايو الفائز من لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما تختتم مواجهات هذا الدور يوم 6 مايو بمباراة يستضيف خلالها المتأهل من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ نظيره الفائز من لقاء باريس سان جيرمان وليفربول، لتحديد طرفي النهائي.

وحدد «يويفا» السبت 30 مايو 2026 موعدًا للمباراة النهائية، والتي يستضيفها ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية بودابست، على أن تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.