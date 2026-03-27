«فيفا» يضع الجدول النهائي لقوائم كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الجدول الزمني لقوائم المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، في النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

وأعلن «فيفا» أن يوم 11 مايو يمثل الموعد النهائي لتقديم القوائم الأولية للمنتخبات، على أن تضم ما بين 35 و55 لاعبًا، وهي المرحلة التي تمنح الأجهزة الفنية فرصة لاختيار العناصر الأساسية وتجربة البدائل قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

وحدد الاتحاد الدولي يوم 30 مايو موعدًا نهائيًا لتسليم القوائم الرسمية المعتمدة، بالتزامن مع إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا، ضمن الجدول الزمني المحدد قبل انطلاق البطولة.

وأكد «فيفا» عدم السماح بإجراء أي تغييرات على القوائم الرسمية بعد هذا الموعد، إلا في حالات الإصابات الخطيرة فقط، وذلك وفق ضوابط محددة تتطلب الحصول على موافقة طبية رسمية من اللجنة المختصة داخل الاتحاد الدولي.

تأتي هذه المواعيد ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى منح المنتخبات الوقت الكافي للتحضير، وضمان سير البطولة وفق جدول واضح قبل انطلاقها، حيث تبدأ منافسات كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل.