رغم قرار «كاف».. السنغال تضيف النجمة الثانية على قميصها (فيديو)

أضاف منتخب السنغال النجمة الثانية على قميصه احتفاءً بتتويجه بكأس الأمم الإفريقية 2025، رغم قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بسحب اللقب ومنحه للمنتخب المغربي.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب السنغال عبر منصة «إكس» مقطع فيديو ظهر خلاله إيليمان ندياي مرتديًا القميص الجديد، مشيرًا إلى النجمتين، قبل أن يحتفل بطريقته الخاصة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت أعلن فيه «كاف» سحب اللقب من المنتخب السنغالي، الذي كان قد حسم المباراة النهائية بهدف دون مقابل، قبل اعتماد نتيجة فوز المغرب بنتيجة 3-0.

تحرك الاتحاد السنغالي لكرة القدم قانونيًا بعد القرار، حيث أعلن التقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، التي وافقت على قبول الاستئناف لبحث القضية.

يستعد منتخب السنغال لخوض مباراتين وديتين خلال معسكر مارس الجاري، الأولى أمام بيرو، والثانية أمام غامبيا يوم 31 من الشهر نفسه، ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026.