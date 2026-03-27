جاهزية عالية لتأمين كأس دبي العالمي في «ميدان»

أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي استعداداتها، بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين فعاليات كأس دبي العالمي لسباق الخيول في نسخته الثلاثين لعام 2026، والذي يُقام في مضمار ميدان العالمي يوم غد السبت، بمشاركة 101 خيل من 16 دولة حول العالم. وتبلغ جوائز أشواطه التسعة 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي «كأس دبي العالمي».

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي إداري وميداني نظمته لجنة تأمين الفعاليات في دبي ومركز دبي للمرونة، بالتعاون مع نادي دبي لسباق الخيل، لبحث الاستعدادات النهائية لتأمين الحدث.

وعُقد الاجتماع في فندق الميدان، بحضور سعادة الخبير أحمد عتيق بورقيبة، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ونائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعميد عبيد بن يعروف الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وسعادة علي عبدالرحمن آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تعزيز الأمن والأمان، والاستعدادات التشغيلية للحدث العالمي، الذي يتابعه الملايين وتنقله العديد من القنوات ووسائل الإعلام الدولية.

واستمع الحضور إلى شرح مفصل حول الاستعدادات لكأس دبي العالمي للخيول، إلى جانب تنفيذ جولة ميدانية في فندق الميدان ومضمار السباق للاطلاع على التحضيرات النهائية، في حدث يعكس مكانة دبي كوجهة رائدة في سباقات الخيول وتنظيم الفعاليات الكبرى.

وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تعزيز التنسيق والتعاون بين الشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في إنجاح الفعاليات على مستوى الإمارة، ويعكس الصورة المتميزة لدولة الإمارات في تنظيم أبرز الأحداث العالمية.

وأضاف أن كأس دبي العالمي يُعد من أهم الفعاليات التي تستضيفها دبي، نظرًا لما يشهده من حضور جماهيري كبير من داخل الدولة وخارجها، ما يتطلب بذل أقصى الجهود لتأمين الحدث وإخراجه بأعلى مستوى، موجّهًا أعضاء اللجنة إلى الاستعداد الكامل لضمان نجاحه.