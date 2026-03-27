طلب مفاجئ يضع ياسين بونو في تحدٍ غريب والنتيجة غير متوقعة (فيديو)

في لقطة عفوية بدت عادية في بدايتها، جمعت بين الطرافة والغرابة، تحول مشهد بسيط إلى قصة لافتة بطلها ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، والتي بدأت عندما طلب أحد الشباب من بونو أن يرفعه عن الأرض، في تحدٍ خفيف يحمل طابع المزاح، ليستجيب له الحارس بهدوء.

وبعد ذلك، وجّه الشاب بكف يديه ضربة خفيفة على ساعدي بونو، قبل أن يطلب منه إعادة المحاولة، وكانت المفاجأة عندما حاول بونو رفعه مجددًا، إذ لم يتمكن من ذلك دون أن تتحرك قدما الشاب عن الأرض، ما أثار دهشة الحارس المغربي وزملائه الذين كانوا يتواجدون في صالة طعام أحد الفنادق، وسط حالة من الاستغراب.

ولم يجد الحضور تفسيرًا واضحًا لما حدث، إذ رأى البعض أن الضربة الخفيفة ربما أثرت على شد عضلات بونو، فيما تخوّف متابعون من أن يكون هذا المجهود المفاجئ قد شكّل ضغطًا بدنيًا عليه، ولو بشكل طفيف، خاصة أن مثل هذه الحركات العفوية تأتي خارج إطار التحضيرات البدنية المعتادة.

وبقي السؤال الذي شغل المتابعين: ماذا فعل هذا الشاب لياسين بونو؟