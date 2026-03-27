شبيه لامين يامال يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثار لاعب شاب موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لفت الأنظار بتشابه لافت مع نجم برشلونة الصاعد لامين يامال، في لقطة دفعت الجماهير للتساؤل: هل نحن أمام نسخة جديدة من الموهبة الإسبانية؟

ويدور الحديث حول ريكيلمي دي ألميدا، لاعب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، والذي يحمل أيضًا قميص منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للناشئين، حيث تصدرت صوره المنصات الرقمية خلال الأيام الماضية بسبب الشبه «المذهل» مع يامال.

ولم تتوقف المقارنات بين اللاعبين عند حدود الملامح، إذ ذهب بعض المشجعين إلى التأكيد بأن الفارق بينهما يكاد يكون معدومًا، في مشهد طغت عليه الدهشة والطابع الطريف.

ودي ألميدا، المولود عام 2011، انضم مؤخرًا إلى نادي أتلتيكو باراناينسي قادمًا من أكاديمية نيو إنجلاند ريفولوشن، ويعد من الأسماء الصاعدة التي بدأت تفرض حضورها مبكرًا على الساحة.

وعلى المستوى الدولي، تلقى اللاعب الشاب استدعاءً لتمثيل منتخب الولايات المتحدة تحت 15 عامًا، حيث شارك في مباراتين وديتين أمام قبرص وإنجلترا خلال الشهر الماضي، في خطوة تعكس الثقة بإمكاناته المستقبلية.

والمفارقة اللافتة أن دي ألميدا لا يكتفي بكرة القدم، إذ يمارس كرة السلة في أوقات فراغه، ما يضيف بُعدًا آخر لشخصيته الرياضية.