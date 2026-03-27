دموع فرح في المدرجات لعائلة التركي غولر (فيديو)

عاش النجم التركي الشاب آردا غولر واحدة من أجمل لحظات مسيرته، بعدما صنع هدفًا حاسمًا على بُعد خطوات قليلة من والديه في المدرجات، ليقود منتخب بلاده للفوز على رومانيا بهدف دون مقابل، مساء أمس الخميس، في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبمجرد أن أرسل تمريرته الحاسمة، تحولت الأنظار سريعًا نحو المدرجات، حيث انفجرت فرحة والده ووالدته بشكل عفوي ومؤثر، في مشهد اختلطت فيه الدموع بالابتسامات، وكأنهما يعيشان حلمًا طال انتظاره.

ويواصل غولر، أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، لفت الأنظار بلمساته الحاسمة، لكن هذه المرة لم يكن الإبداع داخل الملعب وحده هو العنوان، بل اللحظة الإنسانية التي ربطت بين الموهبة والعائلة، ومنحت اللقطة بُعدًا مختلفًا.

وتعكس هذه المشاهد جانبًا آخر من كرة القدم، حيث لا تقتصر على الأهداف والانتصارات، بل تمتد لتلامس مشاعر العائلة والداعمين، أولئك الذين كانوا حاضرين منذ البدايات، ليشهدوا اليوم ثمار الرحلة.