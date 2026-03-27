لاعبون يتحدون البرد بشعلة نار في أقصى الأرجنتين (فيديو)

في أقصى جنوب الأرجنتين، حيث تلامس البرودة حدود القطب الجنوبي، وتكاد درجات الحرارة تقترب من الصفر، وُلدت حكاية كروية استثنائية تؤكد أن الشغف لا يعرف المستحيل.

في مدينة أوشوايا، المعروفة بأنها «نهاية العالم»، أُقيمت مباراة ضمن دوري إقليمي للهواة في ظروف مناخية قاسية، حيث لم تكن المشكلة في المنافسة داخل الملعب، بل في كيفية مواجهة البرد قبل صافرة البداية.

واللاعبون الذين تحدوا الطقس المتجمد لجأوا إلى حل بدائي لكنه مبتكر، إذ استخدموا أسطوانة غاز وشعلة نار، التفوا حولها لتدفئة أجسادهم وتسخين قمصانهم قبل النزول إلى أرض الملعب.

ويبدو المشهد غريبًا للوهلة الأولى، لكنه يحمل في طياته روحًا إنسانية بطابع كوميدي، تعكس عشق اللعبة في أبسط صورها.

وسلطت هذه الواقعة، التي انتشرت عبر مقاطع مصورة، الضوء على واقع دوريات الهواة في تلك المناطق النائية، حيث الإمكانيات محدودة والبنية التحتية شبه معدومة، في ظل طقس قاسٍ يجعل مجرد الوقوف في الملعب تحديًا بحد ذاته.

ورغم كل ذلك، دارت المباراة حتى نهايتها، وانتهت بالتعادل، في رسالة رمزية بأن النتيجة لم تكن الأهم، بل الحكاية نفسها.

وتعد أوشوايا واحدة من أبرد مدن العالم، إذ تقع في أقصى الجنوب بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، وتتميز برياحها القوية ودرجات حرارتها المنخفضة معظم أيام العام، ما يجعل ممارسة الرياضة فيها مغامرة حقيقية.