سوق المواهب الشابة يشتعل عالميًا

كشفت دراسة رقمية أجراها المرصد العالمي لكرة القدم عن قائمة تضم 100 لاعب تحت 23 عامًا، لم يوقعوا بعد مع أي من أكبر عشرة أندية في العالم، مع تقديرات مالية مذهلة لقيم انتقالاتهم المحتملة، في مشهد يعكس اشتعال سوق المواهب الشابة في كرة القدم العالمية.

ويتربع على القمة النجم التركي الصاعد كينان يلدز، لاعب يوفنتوس، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، إذ قد تصل قيمة انتقاله إلى 133 مليون يورو، شاملة الإضافات وحقوق الانتقال الكاملة، في رقم يعكس حجم الرهان على موهبته.

ويلاحقه في القائمة الإيطالي بيو إسبوزيتو، مهاجم إنتر ميلان، بقيمة تُقدر بـ95 مليون يورو، ثم الإيفواري يان ديوماندي، لاعب لايبزيغ، بقيمة 84 مليون يورو.

وتضم قائمة الخمسة الأوائل أيضًا الكاميروني كريستيان كوفان، لاعب باير ليفركوزن، بقيمة 81 مليون يورو، والدنماركي فيكتور فروهولت، لاعب بورتو، بقيمة 80 مليون يورو.

ويعزز ارتباط هؤلاء اللاعبين بعقود تمتد حتى عام 2029 على الأقل من قوة مواقف أنديتهم التفاوضية في أي صفقة محتملة.

وتضم القائمة لاعبين من 12 دوريًا مختلفًا، مع هيمنة واضحة للدوري الإنجليزي الممتاز بـ25 لاعبًا، من بينهم الباراغواياني دييغو غوميز مع برايتون وهوف ألبيون، والهولندي تشافي سيمونز مع توتنهام هوتسبير، إضافة إلى الفرنسي جونيور كروبي مع بورنموث.

أما خارج الدوريات الخمس الكبرى، فيبرز البرازيلي فيتور روكي مع بالميراس، إلى جانب ثنائي بورتو سامو أغيهوا ورودريغو مورا، الذين يواصلون فرض أسمائهم ضمن نخبة المواهب الصاعدة.

وتشمل قائمة الأندية العشرة الكبرى، التي لم ينتقل إليها أي من هؤلاء اللاعبين حتى الآن، أسماءً بحجم أرسنال، برشلونة، بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، ريال مدريد، وغيرها من عمالقة اللعبة.

وتعكس هذه الأرقام الضخمة سباقًا محتدمًا بين الأندية الكبرى لاقتناص جيل جديد من النجوم، في سوق باتت فيه الموهبة الشابة عملة نادرة، وثمنها يزداد ارتفاعًا يومًا بعد يوم.