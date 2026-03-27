مبابي يواصل التألق ويقود فرنسا لإسقاط البرازيل

بدأت فرنسا استعداداتها لكأس العالم لكرة القدم بشكل مقنع، بعدما قادها تألق كيليان مبابي للفوز 2-1 على البرازيل وديًا، رغم خوض معظم فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وافتتح القائد مبابي التسجيل في الشوط الأول، دون أن يبدو متأثرًا بآلام الركبة التي عانى منها في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يضيف أوجو إيكيتيكي الهدف الثاني بعد طرد دايو أوباميكانو عقب 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقلص جليسون بريمر الفارق لصالح البرازيل.

وفي ظل غياب المصابين جول كوندي ووليام ساليبا، بدا دفاع فرنسا مهتزًا في بعض الفترات، إلا أن القوة الهجومية عوضت ذلك، في وقت افتقرت فيه البرازيل للإبداع في خط الوسط.

ووصل مبابي إلى 56 هدفًا مع منتخب فرنسا، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم أوليفييه جيرو القياسي، وهو ما قد يحققه في المباراة الودية المقبلة أمام كولومبيا في لاندوفر بولاية ماريلاند.

وقال مبابي: «لم تكن هذه مباراة ودية بالنسبة لنا. مواجهة البرازيل فرصة رائعة لمعرفة مستوانا من الناحيتين التكتيكية والفنية. من الرائع خوض مثل هذه المباريات».

وأضاف: «أظهرنا إبداعًا وحافظنا على تماسكنا. نحن نتقدم، وكل ما أريده هو التواجد على أرض الملعب واللعب. مواجهة فرنسا والبرازيل حلم لكل طفل، وأعلم أن ذلك امتياز».

وبدأت فرنسا اللقاء بشكل قوي، معتمدة على الهجمات المرتدة، ونجحت في التقدم في الدقيقة 32 عندما استخلص أوريلين تشواميني الكرة ومررها إلى عثمان ديمبلي، الذي هيأها لمبابي لينطلق ويتجاوز ليو بيريرا ويسدد الكرة بهدوء فوق الحارس إيدرسون.

وكادت البرازيل أن تعادل سريعًا عبر فينيسيوس جونيور، الذي مرر إلى جابرييل مارتينيلي، لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، أصبحت البرازيل أكثر خطورة، خاصة بعد دخول لويس هنريكي، الذي هدد مرمى مايك مينيان بتسديدة قوية.

وتلقى أوباميكانو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 55 بعد إعاقته ويسلي، ليكمل المنتخب الفرنسي المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، نجحت فرنسا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، عندما استغل إيكيتيكي تمريرة مايكل أوليسي وسدد كرة قوية في الشباك.

وسجل بريمر هدف تقليص الفارق للبرازيل في الدقيقة 78 بعد تمريرة عرضية من لويس هنريكي، لكن فرنسا حافظت على تقدمها حتى النهاية.

وبهذا الفوز، حقق ديدييه ديشان أول انتصار له على البرازيل خلال مسيرته التدريبية.