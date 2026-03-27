إيطاليا إلى النهائي.. حصاد مواجهات الملحق المؤهل لكأس العالم

اشتعلت مواجهات الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعدما حسمت بطاقات عدة إلى النهائيات الفاصلة في أوروبا والملحق العالمي، عقب سلسلة من المباريات المثيرة التي شهدت انتصارات صعبة، وعودة قوية، وحسمًا بركلات الترجيح، لتقترب عدة منتخبات خطوة جديدة من حلم التواجد في المونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخطف منتخب جاميكا بطاقة التأهل إلى نهائي الملحق العالمي بعد فوزه على كاليدونيا الجديدة 1-صفر، ليحافظ على آماله في الظهور بكأس العالم لأول مرة منذ 1998، وسجل بايلي كادامارتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18، لتضرب جاميكا موعدًا مع الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء على بطاقة التأهل إلى المجموعة 11 التي تضم كولومبيا والبرتغال وأوزبكستان.

وفي مواجهة أخرى بالملحق العالمي، قلبت بوليفيا تأخرها إلى فوز 2-1 على سورينام في مونتيري، لتبقي على حلم العودة إلى كأس العالم لأول مرة منذ 1994، تقدمت سورينام مطلع الشوط الثاني عبر ليام فان جيلدرين، قبل أن يعادل البديل موزيس بانياجوا النتيجة في الدقيقة 72، ثم خطف ميجل تيرسيروس هدف الفوز من ركلة جزاء قبل 11 دقيقة من النهاية، لتتأهل بوليفيا إلى النهائي لمواجهة العراق على بطاقة الانضمام إلى المجموعة التاسعة.

وعلى الصعيد الأوروبي، تمسك منتخب إيطاليا بأمله في العودة إلى كأس العالم، بعدما تأهل إلى نهائي المسار الأول بفوزه 2-صفر على أيرلندا الشمالية، سجل ساندرو تونالي الهدف الأول في الدقيقة 56، قبل أن يضيف مويس كين الهدف الثاني في الدقيقة 80، لتضرب إيطاليا موعدًا مع البوسنة والهرسك في النهائي.

وجاء تأهل البوسنة والهرسك إلى نهائي المسار الأول بعد مباراة درامية أمام ويلز، انتهت بالتعادل 1-1 قبل أن تحسمها بركلات الترجيح 4-2، تقدمت ويلز عبر دانييل جيمس في الدقيقة 51، قبل أن ينقذ إدين جيكو منتخب بلاده بهدف التعادل في الدقيقة 86، ثم ابتسمت ركلات الترجيح للبوسنة التي بلغت النهائي لملاقاة إيطاليا.

وفي المسار الثاني، تأهلت السويد إلى النهائي بعد فوزها 3-1 على أوكرانيا بفضل ثلاثية فيكتور جيوكيريس، وسجل المهاجم السويدي أهدافه في الدقائق 6 و57 و73 من ركلة جزاء، بينما أحرز ماتفي بونومارينكو هدف أوكرانيا الوحيد في الدقيقة 90، لتضرب السويد موعدًا مع بولندا.

وحجزت بولندا مكانها في نهائي المسار ذاته بعد فوزها 2-1 على ألبانيا، ورغم تأخرها بهدف سجله أربير خوجا في الدقيقة 42، فإنها قلبت النتيجة عبر روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 63، وبيوتر زيلينسكي في الدقيقة 73، لتواجه السويد في المباراة الفاصلة.

وفي المسار الثالث، واصل منتخب كوسوفو مفاجآته وبلغ النهائي بعد فوزه المثير 4-3 على سلوفاكيا خارج أرضه، تقدمت سلوفاكيا مرتين، أولاهما عبر مارتن فالينت في الدقيقة السادسة، ثم عادت كوسوفو للتعادل بواسطة فيلدين هودزا، قبل أن يستعيد أصحاب الأرض التقدم عبر لوكاس هاراسلين، ومع بداية الشوط الثاني عاد كوسوفو مجددًا بهدف فيسنيك أصلاني، ثم تقدم عبر فلورن موسليا، قبل أن يضيف كريشناك حاجريزي الهدف الرابع في الدقيقة 72، بينما سجل ديفيد ستريليك الهدف الثالث لسلوفاكيا في الوقت بدل الضائع، وسيواجه كوسوفو في النهائي منتخب تركيا، الذي كان قد فاز على رومانيا 1-صفر في إسطنبول.

وفي المسار الرابع، بلغ منتخب الدنمارك النهائي بعد فوز كبير 4-صفر على مقدونيا الشمالية، وسجل ميكيل دامسجارد الهدف الأول في الدقيقة 49، ثم أضاف جوستاف إيساكسن هدفين متتاليين في الدقيقتين 58 و59، قبل أن يختتم كريستيان نورجارد الرباعية في الدقيقة 75.

واكتمل طرفا نهائي المسار الرابع بتأهل جمهورية التشيك على حساب أيرلندا بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، وتقدمت أيرلندا بهدف من ركلة جزاء سجله تروي باروت في الدقيقة 19، ثم أضافت الهدف الثاني عبر هدف عكسي سجله فلاديمير كوفال بالخطأ في مرمى منتخب بلاده بعد أربع دقائق، قبل أن تعود التشيك بهدف باتريك شيك من ركلة جزاء في الدقيقة 27، ثم تدرك التعادل عبر لاديسلاف كريتشي في الدقيقة 86، لتبتسم ركلات الترجيح لأصحاب الأرض الذين ضربوا موعدًا مع الدنمرك في النهائي.

وبذلك تحددت مواجهات نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، حيث يلتقي في المسار الأول البوسنة والهرسك مع إيطاليا في زينيتسا، وفي المسار الثاني السويد مع بولندا في سولنا، وفي المسار الثالث كوسوفو مع تركيا في بريشتينا، وفي المسار الرابع جمهورية التشيك مع الدنمرك في براغ، على أن تقام جميع المباريات يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري.

أما في الملحق العالمي، فيلتقي منتخب جاميكا مع الكونغو الديمقراطية، فيما تواجه بوليفيا منتخب العراق، من أجل حسم بطاقتين إضافيتين إلى نهائيات كأس العالم 2026.