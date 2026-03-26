إيزاك يبكي رحيل صلاح في لحظة إنسانية تهز جماهير ليفربول



اجتاح مشهد إنساني مؤثر منصات التواصل الاجتماعي، ونشره مشجع نادي ليفربول من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعروف باسم إيزاك، وهو مقطع فيديو يوجه فيه رسالة وداع للنجم المصري محمد صلاح، عقب الأنباء التي تحدثت عن رحيله عن صفوف «الريدز».



وظهر إيزاك في المقطع وهو يعبر عن حزنه الشديد لفقدان أحد أبرز نجوم الفريق خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتبط اسمه بصلاح بعلاقة عاطفية خاصة كمشجع عاش لحظات التتويج والأهداف التاريخية التي بصم عليها النجم المصري في ملعب أنفيلد.



والمقطع الذي انتشر بسرعة كبيرة بين جماهير ليفربول، عكس حالة التأثر الواسعة داخل القاعدة الجماهيرية، ليس فقط بسبب قيمة صلاح الفنية، بل لما يمثله من رمز ملهم للكثير من المشجعين، وخاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وجدوا فيه نموذجاً للإصرار والتألق.



ويعد محمد صلاح أحد أبرز نجوم ليفربول في العصر الحديث، بعدما أسهم في تحقيق الفريق للعديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب تسجيله أرقاماً قياسية جعلته من أساطير النادي في فترة زمنية قصيرة.



ورغم عدم صدور إعلان رسمي نهائي حول تفاصيل رحيله حتى الآن، إلا أن ردود الفعل الجماهيرية، وعلى رأسها رسالة إيزاك، تعكس حجم التأثير الكبير الذي تركه النجم المصري داخل وخارج المستطيل الأخضر، في مشهد وداع يغلب عليه الحزن والامتنان.