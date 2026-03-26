ليست الدوري السعودي.. عدو صلاح يكشف عن وجهته المحتملة

استبعد جيمي كاراغر، نجم ليفربول السابق، انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي.

كاراغر أحد أبرز المنتقدين لصلاح خلال الفترة الأخيرة، الذي طالب مرارًا برحيله عن الريدز، كشف هذه المرة عن توقعاته باستمرار صلاح في الملاعب الأوروبية، مع إمكانية انتقاله إلى الدوري الإيطالي.

ويرى كاراغر أن صلاح لا يزال يمتلك الدافع لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى، خاصة في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن اللاعب يسعى لمطاردة الأرقام القياسية وتعزيز مكانته بين كبار هدافي البطولة.

وأشار المدافع السابق إلى أن الانتقال إلى السعودية أو الدوري الأمريكي قد يكون خيارًا لاحقًا لصلاح، لكنه لا يعتقد أن هذه الخطوة ستحدث في المرحلة الحالية من مسيرة اللاعب.

وأوضح كاراغر، في تصريحاته عبر المدونة الصوتية «أوفرلاب»، أنه يمكنه تخيل صلاح بقميص أحد الأندية الكبرى في إيطاليا، في ظل رغبته في الاستمرار داخل دائرة المنافسة الأوروبية.

وأكد أن صلاح لا ينظر إلى رحيله عن ليفربول باعتباره نهاية لمسيرته في القمة، بل خطوة جديدة لمواصلة العطاء، مشددًا على أن اللاعب لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

وتوج صلاح مع ليفربول، بلقب دوري أبطال أوروبا، وسجل 255 هدفًا في 435 مباراة، ليحتل مكانة متقدمة بين هدافي النادي التاريخيين.

ووضع كاراجر صلاح ضمن أبرز أساطير ليفربول، مشيرًا إلى أنه يأتي في المركز السادس بين أعظم لاعبي النادي، خلف كيني دالجليش، وستيفن جيرارد، وجرايم سونيس، وإيان راش، وجون بارنز.

وأشار إلى أن قرار رحيل صلاح عن النادي، رغم تبقي موسم في عقده، يمثل خطوة مناسبة لجميع الأطراف، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.