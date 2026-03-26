أزمة نهائي أفريقيا تتصاعد.. السنغال تصف القرار بـ«السرقة»

تصاعدت أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» بإلغاء نتيجة المباراة واحتسابها لصالح منتخب المغرب، وسط هجوم حاد من الاتحاد السنغالي الذي وصف ما حدث بـ«السرقة»، وقرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية.

أكد عبد الله فاي، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أن قرار «الكاف» بإلغاء نتيجة المباراة النهائية أمام المغرب يمثل «سرقة بواح»، في تصعيد جديد للأزمة التي اندلعت عقب نهاية اللقاء.

أعلن الاتحاد السنغالي، أمس الأربعاء، تقديم طعن رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، مطالبًا بإلغاء قرار تجريده من لقب البطولة وإعادة النظر في نتيجة النهائي.

استند قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف» إلى اعتبار منتخب السنغال منسحبًا من المباراة النهائية، بعدما غادر لاعبو الفريق أرض الملعب لفترة وجيزة خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، احتجاجًا على بعض القرارات التحكيمية.

وحول القرار فوز السنغال بنتيجة 1-0 بعد الوقت الإضافي إلى خسارة اعتبارية 3-0 لصالح منتخب المغرب، صاحب الأرض، ما أشعل الجدل داخل الأوساط الكروية.

تواصلت ردود الفعل الغاضبة داخل الاتحاد السنغالي، الذي يتمسك بحقه في اللقب، مؤكدًا اللجوء إلى المسار القانوني للدفاع عن موقفه أمام الهيئات الدولية.