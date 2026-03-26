تياغو نونيس: الكرة مجرد مباراة وابني هو الانتصار الحقيقي (فيديو)

خطف البرازيلي تياغو نونيس، مدرب نادي ليغا دي كيتو، الأضواء في مؤتمر صحفي مختلف عن المعتاد، بعدما ظهر إلى جانبه ابنه المصاب بمتلازمة داون، في مشهد إنساني مؤثر تجاوز حدود كرة القدم وضغوط المنافسات.

لم يكن المؤتمر مجرد حديث عن مباراة أو استعداد فني، بل تحول إلى رسالة إنسانية صادقة، حين فتح نونيس قلبه أمام الحضور، متحدثًا عن تجربته الشخصية مع ابنه بيدرو، وما غيرته هذه التجربة في نظرته للحياة.

وقال المدرب في كلمته المؤثرة: «اليوم العالمي لمتلازمة داون يوم مميز للكثيرين، ولعائلتي أيضًا، وأرى أن هناك آلاف العائلات التي تفتقر إلى الظروف والدعم الكافي لأبنائها، ومن خلال هذه التجربة يكتشف الإنسان عالمًا جديدًا تمامًا، ويعيد التفكير في الكثير من الأمور».

وأضاف نونيس بنبرة امتنان عميقة: «تعلمت أن الاختلاف جزء من حياتنا، وأن علينا أن نحترم الجميع ونمنحهم فرصة الاندماج، نعيش في عالم مليء بالصعوبات والحروب، لكن القليل من الحب يمكنه أن يصنع فارقًا كبيرًا».

وفي لحظة بدت الأكثر تأثيرًا، أكد المدرب أن التجربة غيرت حياته بالكامل، قائلًا: «الأبوة في هذه الحالة مختلفة، لكنها نعمة حقيقية، وابني غير حياتنا وحياة عائلتنا، وأعاد تشكيل نظرتنا للعالم، واليوم أدرك أن كرة القدم مجرد مباراة، وأن هناك ما هو أكبر وأعمق في الحياة».

واختتم نونيس حديثه بكلمات أقرب إلى رسالة إنسانية عالمية، مؤكدًا أن البشر، رغم اختلاف ظروفهم، يتشابهون في جوهرهم بين الفرح والصعوبات وتفاصيل الحياة اليومية، في مشهد أعاد التذكير بأن خلف صخب الملاعب تبقى الإنسانية هي الفوز الحقيقي.