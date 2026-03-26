أسعار قمصان المنتخب الإنجليزي تشعل غضب الجماهير ورئيس الوزراء

في خضم الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026، فجّرت أسعار قمصان منتخب إنجلترا عاصفة من الغضب، بعدما وصلت تكلفة طقم الأطفال إلى مستويات غير مسبوقة.

كشفت التقارير أن طقم الأطفال الكامل، المكون من القميص والشورت، سيكلف نحو 97.98 جنيهًا إسترلينيًا، في حين بلغ سعر قميص الكبار، من إنتاج نايكي، حوالي 134.99 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة قدرها 8% مقارنة بطقم بطولة أوروبا 2024.

أما النسخة غير الرسمية، فتباع مقابل 89.99 جنيهًا إسترلينيًا، مع تكلفة إضافية تصل إلى 60 جنيهًا لطباعة الأسماء.

لم تتوقف الأزمة عند حدود الجماهير، إذ دخل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على خط الجدل، منتقدًا ارتفاع الأسعار، ومطالبًا تجار التجزئة بالاستماع إلى غضب المشجعين.

وأكد في تصريحاته أن الأندية والجهات المنظمة تتحمل مسؤولية ضمان معاملة عادلة للجماهير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وبحسب خبراء، فإن تكلفة تصنيع القميص لا تتجاوز 8.5 جنيهات إسترلينية، إضافة إلى نحو 9.5 جنيهات للتسويق والتوزيع، ما يعني تحقيق هوامش ربح كبيرة مع اقتراب انطلاق البطولة.

وفي الوقت الذي تُباع فيه أطقم منتخبات أخرى من إنتاج أديداس بحوالي 75 جنيهًا إسترلينيًا، تبدو أسعار قميص إنجلترا أعلى بشكل لافت، ما زاد من حدة الانتقادات.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تُعد فيه إنجلترا، بقيادة هاري كين، من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، وهو ما يضع الجماهير بين شغف الدعم وواقع الأسعار المرتفعة.