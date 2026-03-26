مبابي رافضًا «خيانة» أنشيلوتي: لا أستطيع تخيل مونديال بلا نيمار

في وقت تترقب فيه جماهير الكرة قمة التوقف الدولي بين فرنسا والبرازيل، خرج النجم الفرنسي كيليان مبابي بتصريحات مدوية، خلطت بين العاطفة وصرامة الاحتراف، موجّهًا رسائل مباشرة لزميله السابق نيمار جونيور، ومدربه في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي.

وبابتسامة تحمل الكثير من الذكريات، أجاب مبابي على سؤال «غلوبو سبورت» حول ما إذا كان المنتخب البرازيلي قد أصبح ملكًا لـ فينيسيوس جونيور، قائلًا: «فيني يحتاج إلى الارتقاء بمستواه دوليًا، لكن نيمار يبقى أحد أعظم النجوم، ولا يمكنني تخيل كأس عالم بدونه».

ومبابي، الذي زامل نيمار لسنوات في «حديقة الأمراء»، أكد ثقته الكاملة في جاهزية الساحر البرازيلي لمونديال 2026، واصفًا إياه باللاعب الذي يصنع الفارق دائمًا.

ورغم عاطفته تجاه نيمار، أظهر مبابي نضجًا تكتيكيًا ودبلوماسيًا لافتًا حين سُئل عن استبعاد نيمار أو القرارات الفنية الخاصة بمنتخب «السامبا» تحت قيادة أنشيلوتي، حيث قال بحسم: «لا يمكنني معارضة أنشيلوتي، وعليّ احترام قراراته دائمًا».

واستمر مبابي في إظهار ذكاء النجوم، مشيدًا بالتباين بين مدرسته الحالية في ريال مدريد ومدرسته مع مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، معتبرًا أن العمل معهما يمثل فرصة ذهبية لتعلم طريقتين مختلفتين لتحقيق المجد.

ورفض قائد «الديوك» نغمة الترشيحات التي تصب في مصلحة فرنسا قبل المواجهة الودية، قائلًا: «من المستحيل أن تكون المرشح الأوفر حظًا أمام قميص يزين بخمس نجوم، والبرازيل هي القوة الأعظم، وهذه المباراة اختبارنا الحقيقي لمونديال 2026».