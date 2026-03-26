غاتوزو يواجه لحظة الحسم مع إيطاليا نحو كأس العالم

ينتظر جينارو غاتوزو مباراة وصفها، بأنها «الأهم في مسيرتي التدريبية»، مع استعداد منتخب إيطاليا لخوض نصف نهائي الملحق المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم أمام إيرلندا الشمالية.

وتستضيف إيطاليا نظيرتها إيرلندا الشمالية في بيرغامو مساء الخميس، سعيًا لإنهاء غياب دام 12 عامًا عن نهائيات كأس العالم، بعد الفشل في بلوغ نسختي 2018 و2022.

وقال غاتوزو للصحفيين: «الغد هو بالتأكيد أهم مباراة في مسيرتي»، مضيفًا: «أنا مستعد، ولا أفكر فيما قد يحدث إذا سارت الأمور بشكل سيئ، بل أركز على التفكير بإيجابية وتقديم أفضل ما لدينا».

واعترف غاتوزو بأن مباراة الخميس تفوق في أهميتها بالنسبة له نهائي مونديال 2006 الذي توج به لاعبًا مع إيطاليا على حساب فرنسا.

ولم يخض المنتخب الإيطالي أي مباراة إقصائية في كأس العالم منذ ذلك التتويج، فيما منحت الإخفاقات في ملحقي 2018 و2022 مواجهة الخميس أهمية استثنائية.

ومازح غاتوزو قائلًا إنه يحتاج إلى «حبوب تساعده على النوم»، لأنه يبقى مستيقظًا طوال الليل «مثل خفاش» بسبب الضغط.

وأضاف: «هذا عالم مختلف. توقفت عن اللعب منذ سنوات، ولا أكاد أتذكر المباريات التي خضتها. لا مجال للمقارنة، ليس من ناحية التوتر، بل من ناحية المسؤولية».

وأكد أن معظم لاعبيه في حالة جيدة، مشيرًا إلى أن أليساندرو باستوني وجانلوكا سكاماكا هما الوحيدان اللذان تحوم الشكوك حول مشاركتهما.

وفي حال تأهلت إيطاليا، ستواجه خارج أرضها الفائز من مباراة ويلز والبوسنة والهرسك يوم الثلاثاء.

وكانت إيرلندا الشمالية قد فرضت التعادل السلبي على إيطاليا عام 2021، وهي نتيجة حرمت «الآتزوري» من صدارة مجموعتها، وقادتها لاحقًا إلى الخسارة في الملحق أمام مقدونيا الشمالية.

من جانبه، قال مدرب إيرلندا الشمالية مايكل أونيل: «الأهم بالنسبة لنا هو خوض المباراة دون التفكير بما هو على المحك. الضغط يقع على عاتق إيطاليا».

وأضاف: «علينا ألا نسمح لأنفسنا بالتأثر بسمعة لاعبيهم، بل أن نجعل المباراة صعبة عليهم».

وأكد أونيل، الذي قاد بلاده إلى المشاركة في يورو 2016، أن الضغط على إيطاليا كبير، مفضلًا خوض مواجهة مغلقة.

وقال: «إيطاليا تمتلك تاريخًا كبيرًا في كرة القدم، ونحن نحترم ذلك، لكن عليهم هم التعامل مع هذا الضغط، بينما نسعى نحن لجعل المباراة معقدة عليهم».