عودة تاريخية لإريتريا إلى تصفيات أمم إفريقيا بعد غياب 18 عامًا

أنهت إريتريا غيابًا دام 18 عامًا عن كأس الأمم الإفريقية بفوزها على إسواتيني 2-0، اليوم الأربعاء، في مباراة ضمن الدور التمهيدي.

وافتتح سييم أيوب أبراها التسجيل في الدقيقة 81، قبل أن يضيف علي سليمان الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ولا تمتلك إريتريا ملعبًا بمواصفات دولية، لذلك نُقلت مباراة الذهاب من الدور التمهيدي لنسخة 2027 إلى مدينة مكناس المغربية.

وبعد مشاركتها في تصفيات كأس الأمم عام 2008، غابت إريتريا عن النسخ التسع التالية من البطولة القارية دون تقديم تفسير رسمي.

وقبل كأس الأمم المقررة في المغرب 2025، قال رئيس الاتحاد الإريتري لكرة القدم، باولوس أندماريام: «بعد مناقشات إيجابية مع حكومتنا، سجلنا للمشاركة في تصفيات كأس الأمم 2027، وأعتقد أننا سنمتلك فريقًا قويًا يضم العديد من الإريتريين المحترفين خارج إفريقيا».

وتم تعيين هشام يكن، المدافع السابق لنادي الزمالك ومنتخب مصر في مونديال 1990، مدربًا للمنتخب، وقد اختار 14 لاعبًا محترفًا خارج البلاد ضمن قائمة تضم 24 لاعبًا.

وتقام مباراة الإياب في 31 مارس/آذار في إسواتيني، على أن يتأهل الفائز إلى مرحلة المجموعات التي تُقام بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.