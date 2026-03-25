جراحة مفاجئة تبعد رئيس الزمالك عن مهامه

أبعدت الجراحة التي خضع لها حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ممارسة مهامه، بعد دخوله إحدى مستشفيات القاهرة لإجراء تدخل طبي عاجل.

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، غياب رئيسه خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا له الشفاء العاجل بعد العملية التي أجريت له خلال الساعات الماضية.

أوضح النادي أن حسين لبيب خضع لعملية جراحية عقب سلسلة من الفحوصات الطبية التي أجراها في الأيام الأخيرة، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت التدخل الطبي.

أكد البيان أن رئيس الزمالك سيعود لمزاولة مهام عمله في أقرب وقت ممكن، فور تعافيه من آثار العملية واستقرار حالته الصحية.

شهدت هذه الحالة المرة الثانية التي يغيب فيها حسين لبيب عن موقعه كرئيس لمجلس الإدارة لأسباب صحية، بعدما تعرض لأزمة مماثلة خلال العام الماضي، قبل أن يعود لاحقًا لمباشرة عمله بشكل طبيعي.