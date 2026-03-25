أسعار قياسية لتذاكر المونديال تثير غضب الجماهير الأوروبية

أثارت أسعار تذاكر كأس العالم 2026 حالة من الغضب بين الجماهير الأوروبية، في ظل ارتفاع قيمها واعتماد نظام تسعير جديد، رغم إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بدء المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر.

وأعلن «فيفا» طرح المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر البطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، على أن يبدأ البيع العام للتذاكر المتبقية اعتبارًا من الأول من أبريل وحتى نهاية المنافسات.

وكشف الاتحاد الدولي عن بيع أكثر من مليون تذكرة خلال المرحلة السابقة، التي امتدت من ديسمبر إلى فبراير، في مؤشر واضح على الإقبال الكبير على حضور مباريات البطولة.

وأكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، في تصريحات سابقة خلال يناير الماضي، أن الطلب على التذاكر يعادل "ألف عام من بطولات كأس العالم مجتمعة"، مشيرًا إلى أن جميع مباريات النسخة المقبلة، والبالغ عددها 104 مباريات، ستباع بالكامل.

وواجه «فيفا» انتقادات متزايدة بسبب سياسة تسعير التذاكر، بعد طرحها بأسعار تتراوح بين 140 دولارًا لأرخص مباريات دور المجموعات و8680 دولارًا للمباراة النهائية.

واتهم مشجعون الاتحاد الدولي بـ«الخيانة العظمى» عند طرح التذاكر للبيع في ديسمبر، في ظل ارتفاع الأسعار مقارنة بالنسخ السابقة.

وأعلنت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا انضمامها إلى مجموعة المستهلكين «يوروكونسيومرز»، لتقديم شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية بشأن أسعار التذاكر.

انتقدت الرابطة الأسعار المرتفعة، إلى جانب تطبيق نظام «التسعير الديناميكي» لأول مرة، والذي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل أكبر مع زيادة الطلب.

وأوضح «فيفا» أن التذاكر المتبقية ستباع وفق نظام أسبقية الحجز، مع إتاحة اختيار المقاعد للجماهير خلال المرحلة الأخيرة، على أن يتم تحديد المقاعد المخصصة بدءًا من الأول من أبريل.