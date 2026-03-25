مفاجآت في الدوريات الأوروبية.. أندية كبرى على حافة الهبوط

تضع نتائج الموسم الحالي عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى في موقف صعب، بعدما اقتربت من مناطق الهبوط في أكثر من دوري، في ظل تراجع واضح على مستوى الأداء والنتائج.

وتواجه خمسة أندية بارزة خطر الهبوط، يتقدمها توتنهام الإنجليزي، الذي واصل نتائجه السلبية هذا الموسم، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السابع عشر، قبل أن يتراجع مستواه مجددًا رغم تركيزه على مشاركته الأوروبية التي توج بلقبها.

شهد الفريق تغييرات فنية دون تأثير واضح، حيث لم ينجح المدرب الدنماركي توماس فرانك في إيجاد التوازن المطلوب قبل رحيله، ثم تراجع الأداء أكثر مع خليفته الكرواتي إيجور تيودور، في ظل غياب الانتصارات في الدوري منذ بداية عام 2026، مع طرح فكرة التعاقد مع مدرب جديد لتحسين النتائج.

مر إشبيلية الإسباني بمرحلة مشابهة، بعدما تراجعت نتائجه في الدوري نتيجة ضعف التخطيط، ليواصل صراعه على البقاء للموسم الثاني على التوالي، بعدما نجا في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط، رغم خسارته ثلاث مباريات من آخر أربع مواجهات، بينما يحتل حاليًا مركزًا قريبًا من مناطق الهبوط بعد خسارته ما يقارب نصف مبارياته.

وشهد فيورنتينا الإيطالي تراجعًا سريعًا بعد مواسم مستقرة ضمن المراكز الثمانية الأولى، حيث بلغ ثلاث نهائيات في السنوات الأخيرة، لكنه خسرها جميعًا، قبل أن يجد نفسه هذا الموسم قريبًا من مراكز الهبوط، متقدمًا بفارق نقطتين فقط عن كريمونيزي صاحب المركز السابع عشر، وليتشي في المركز الثامن عشر، رغم امتلاكه أرقامًا جيدة في الأهداف المتوقعة، مقابل ضعف واضح في الفاعلية الهجومية.

ودخل فولفسبورج الألماني دائرة الخطر، بعدما تراجع إلى المركز قبل الأخير بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان، دون تحقيق أي فوز منذ أكثر من شهرين، حيث يعود آخر انتصار له إلى مواجهة سانت باولي، الفريق الذي يسبقه في الترتيب، مع احتمالية خوضه مباراة فاصلة للبقاء في حال تحسن نتائجه.

ووجد كوبنهاجن نفسه في موقف غير معتاد، رغم كونه الأكثر تتويجًا في الدنمارك، حيث شارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد تتويجه بالدوري العام الماضي، لكنه يبتعد حاليًا بست نقاط فقط عن مراكز الهبوط، دون تحقيق أي انتصار في الدوري منذ نوفمبر، مع اقتصار نتائجه الإيجابية على كأس الدنمارك وبعض مبارياته الأوروبية أمام فياريال وكيرات ألماتي.

وتشير هذه الأوضاع إلى تراجع ملحوظ لعدد من الأندية التي اعتادت المنافسة على المراكز المتقدمة، لتجد نفسها في صراع مباشر من أجل البقاء خلال المرحلة الأهم من الموسم.