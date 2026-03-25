«فيفا» يفرض عقوبة جديدة على الزمالك

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقوبة جديدة على نادي الزمالك بحرمانه من قيد صفقات جديدة لمدة ثلاث فترات تعاقدية، ليرتفع عدد القضايا المسجلة ضد النادي إلى 14 قضية.

كشف «فيفا» عبر موقعه الرسمي، ضمن قائمة الأندية الخاضعة لعقوبة إيقاف القيد، عن إضافة قضية جديدة تخص الزمالك تحمل الرقم 14، في إطار التحديث الأخير للملف.

وتتعلق القضية بمستحقات اللاعب التونسي أحمد الجفالي، الذي سبق له اللعب ضمن صفوف الفريق قبل خروجه معارًا إلى نادي أبها السعودي.

انتهت إعارة اللاعب في يناير الماضي، إلا أنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع الزمالك يمتد حتى عام 2028، دون حصوله على مستحقاته المالية.

وتبلغ قيمة المستحقات المتأخرة نحو 250 ألف دولار، وهو ما دفع اللاعب إلى التقدم بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي للمطالبة بحقوقه.

ويأتي هذا القرار ليضيف عقوبة جديدة إلى ملف القضايا المتراكمة على الزمالك، في وقت يسعى فيه النادي لمعالجة أوضاعه القانونية المرتبطة باللاعبين.