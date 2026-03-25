خطوة نجل رونالدو تفتح ملف عودة كريستيانو إلى مدريد

تعزز خطوة اقتراب كريستيانو جونيور من الانضمام إلى ريال مدريد الحديث عن مستقبل والده كريستيانو رونالدو، في ظل ارتباط اسم العائلة مجددًا بالعاصمة الإسبانية بعد سنوات من الرحيل.

أمضى كريستيانو رونالدو تسع سنوات ناجحة بقميص ريال مدريد، قبل أن يواصل مسيرته الاحترافية في محطات مختلفة، وصولًا إلى نادي النصر الذي انضم إليه في يناير 2023.

يلعب كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 15 عامًا، ضمن أكاديمية النصر، إلا أن تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد، بعدما خاض تدريبات مع فريق تحت 16 عامًا خلال الأيام الماضية، وفقًا لما نشرته صحيفة «ماركا».

تنقل نجل رونالدو في مسيرته بين أكاديميات مانشستر يونايتد ويوفنتوس لفترات قصيرة، كما شارك مع منتخب البرتغال تحت 15 عامًا، في إطار تطويره التدريجي على مستوى الفئات السنية.

تترقب الأوساط الكروية خطوة التوقيع الرسمي، رغم عدم حسمها حتى الآن، في ظل توقعات تشير إلى إمكانية إتمام الصفقة خلال الأسابيع المقبلة، ما يمنح اللاعب فرصة الانضمام إلى فرق الناشئين داخل النادي الإسباني.

ويرتبط الحديث عن انتقال كريستيانو جونيور بإمكانية عودة والده إلى ريال مدريد، خاصة مع التاريخ الطويل الذي جمعه بالنادي، غير أن مستقبل رونالدو لا يزال مرتبطًا بعقده الحالي مع النصر.

ويمتد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر لموسم إضافي بعد نهاية الموسم الجاري، وسط توقعات باستمراره، في ظل رغبته في الوصول إلى هدفه الشخصي بتسجيل 1000 هدف في مسيرته الاحترافية، بعدما وصل رصيده الحالي إلى 964 هدفًا.