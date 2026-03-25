فينيسيوس: البرازيل ليست مرشحة للقب المونديال.. ونحتاج للانسجام

يرى فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، أن منتخب البرازيل ليس ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى مزيد من الانسجام قبل خوض المنافسات المقبلة.

قال نجم ريال مدريد خلال مؤتمر صحفي في بوسطن، قبل مواجهة فرنسا الودية، إن نتائج المنتخب في التصفيات أبعدته عن دائرة الترشيحات، مشيرًا إلى أن إنهاء المشوار في المركز الخامس بفارق 10 نقاط عن الأرجنتين أثر على الصورة العامة للفريق.

أضاف فينيسيوس أن ما ينقص المنتخب هو الانسجام داخل الملعب، رغم امتلاك اللاعبين لإمكانات عالية وخبرات كبيرة في أبرز الدوريات العالمية.

شارك اللاعب في أول مؤتمر صحفي له مع منتخب البرازيل بعد أكثر من عامين، بالتزامن مع تألقه مؤخرًا مع ريال مدريد، حيث سجل 6 أهداف خلال شهر فبراير، ثم واصل مستواه بتسجيل ثنائيتين في شباك مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد خلال مارس.

أشار نجم البرازيل إلى أهمية مواجهة فرنسا، مؤكدًا أن الفريق لا يتعامل مع أي مباراة على أنها ودية، في ظل الاستعداد لكأس العالم، واعتبار كل نتيجة إيجابية خطوة مهمة نحو رفع مستوى الثقة.

تحدث فينيسيوس عن مواجهة زملائه في ريال مدريد، كيليان مبابي وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا، مؤكدًا أن التنافس حاضر حتى خارج الأندية، وأن الفريق يسعى لتحقيق أفضل النتائج.

أشاد اللاعب بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يتولى قيادة المنتخب منذ مايو 2025، مؤكدًا ثقته في العمل الفني خلال المرحلة المقبلة.

اختتم فينيسيوس تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب البرازيل يمتلك تاريخًا كبيرًا، لكنه لا يضع نفسه ضمن المرشحين، مع التركيز على تطبيق أسلوب اللعب وتحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة.