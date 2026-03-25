في مشهد تاريخي.. رباعي برشلونة يشعل حماس الجماهير (فيديو)

أعادت لقطة فيديو الحماس إلى جماهير كرة القدم، ظهر خلالها الرباعي الأسطوري في نادي برشلونة، ليونيل ميسي، وأندريس إنييستا، ونيمار، ولويس سواريز، وهم يقفون على خط الملعب قبل عدة مواسم استعدادًا للمشاركة في إحدى المباريات، في مشهد أعاد إلى الأذهان واحدة من أعظم الفترات في تاريخ النادي الإسباني.

وانتشر الفيديو خلال الساعات الماضية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار موجة من الحنين لدى الجماهير، التي استرجعت الحقبة الذهبية التي قدم فيها الرباعي أداءً استثنائيًا، خلال تلك الفترة التي توج فيها برشلونة بعدد كبير من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس العالم للأندية، إضافة إلى بطولات الكأس المحلية.

وجاءت تلك الإنجازات نتيجة التفاهم الكبير بين ميسي وسواريز، ومهارة نيمار الهجومية، فيما كان إنييستا النجم المتألق في خط الوسط بتمريراته الساحرة وتحكمه المميز في الكرة. لذلك، لم يكن المشهد مجرد لقطة عابرة، بل مثّل ذكرى حية لفترة تُعد من الأكثر متعة وإبداعًا في تاريخ النادي الكتالوني، ولا تزال عالقة في ذاكرة عشاقه حول العالم.