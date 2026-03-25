شروط ألونسو تحدد موقفه من تدريب ليفربول

ترتبط موافقة تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق، لتولي تدريب ليفربول بتلبية مجموعة من الشروط، أبرزها الحصول على دور أكبر في التخطيط لتشكيل الفريق، في ظل تواصل قائم بين إدارة النادي الإنجليزي والمدرب الإسباني لبحث إمكانية توليه المهمة.

أكد وكيل ألونسو وجود اتصالات مع ليفربول خلال الفترة الأخيرة، مع اهتمام واضح من إدارة النادي، وتحديدًا من الرئيس التنفيذي مايكل إدواردز، بإمكانية التعاقد معه خلال المرحلة المقبلة.

يأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه المدرب الحالي آرني سلوت ضغوطًا متزايدة، بعدما تعرض الفريق لعشر هزائم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى منذ موسم 2015-2016، رغم تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي.

يبرز اسم ألونسو كأحد أبرز المرشحين لخلافة سلوت، خاصة مع ارتباطه السابق بالنادي كلاعب، إلى جانب تجربته التدريبية التي لفتت الأنظار خلال قيادته باير ليفركوزن الألماني.

يتواجد ألونسو حاليًا دون ارتباط تدريبي، بعدما أنهى تجربته مع ريال مدريد في يناير الماضي بعد فترة قصيرة استمرت أقل من ثمانية أشهر، ما يجعل فكرة التعاقد معه ممكنة من الناحية التعاقدية.

يشترط المدرب الإسباني الحصول على صلاحيات أكبر في بناء الفريق وتحديد احتياجاته، لتفادي تكرار ما حدث في تجربته الأخيرة مع الميرنغي، حيث لم تنفذ بعض مطالبه قبل توقيع العقد.

يفضل ألونسو عدم تولي المهمة خلال الموسم الجاري، مع رغبته في بدء أي تجربة جديدة مع بداية الموسم المقبل، حال تقدم ليفربول بعرض رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يرتبط هذا الملف بتحركات أكبر داخل النادي، في ظل توقعات بإجراء تغييرات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان محمد صلاح رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، رغم استمرار عقده حتى عام 2027.