خوسانوف مدافع مانشستر سيتي يحتفل بمولوده الأول



احتفل النجم الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، مدافع مانشستر سيتي، بقدوم مولوده الأول، وسط حضور عائلي وأجواء دافئة شاركه فيها الأهل والأصدقاء لحظة لا تنسى، عكست جانباً إنسانياً مميزاً في حياة أحد أبرز الصاعدين في كرة القدم الآسيوية.



وخوسانوف، الذي يشق طريقه بثبات في ملاعب الكرة العالمية، لا يعيش فقط نجاحاً داخل المستطيل الأخضر، بل يكتب فصولاً جديدة في حياته الشخصية، لتكتمل الصورة بين التألق الرياضي والاستقرار العائلي.



ويعد المدافع الأوزبكي، الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، أحد أبرز لاعبي نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب كونه ركيزة أساسية في صفوف منتخب أوزبكستان الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



ورحلة خوسانوف لم تكن عادية، إذ انطلقت من أكاديمية نادي بونيودكور، قبل أن يخوض أولى تجاربه الاحترافية في بيلاروسيا مع إنرجيتيك-بي جي يو عام 2022، حيث لفت الأنظار خلال موسم ونصف، ليحجز بعدها مقعده في الكرة الأوروبية عبر بوابة لانس الفرنسي في 2023.



وفي فرنسا، دوّن اسمه بأحرف من ذهب، كأول لاعب أوزبكي يظهر في الدوري الفرنسي، قبل أن يواصل صعوده التاريخي بانتقاله إلى مانشستر سيتي عام 2025، ليصبح أول لاعب من بلاده يخوض غمار الدوري الإنجليزي الممتاز.



وعلى الصعيد الدولي، بدأ خوسانوف تمثيل منتخب أوزبكستان منذ فئة تحت 17 عاماً، قبل أن يتلقى دعوته للمنتخب الأول في 2023، ويشارك معه في كأس آسيا، مؤكداً حضوره كأحد أعمدة الجيل الجديد.