محكمة تركية تعاقب مدافع فنربخشة لاعتدائه بالضرب على مشجع



أدانت محكمة تركية، الدولي النيجيري برايت أوسايي صامويل، مدافع فريق فنربخشة، وقررت فرض عقوبة مالية ضده، على خلفية اعتدائه بالضرب على أحد المشجعين، خلال أحداث مباراة فريقه أمام طرابزون سبور في الدوري التركي الموسم الماضي، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً ووجدت الكثير من الاهتمام.



وتعود تفاصيل الحادثة إلى اقتحام عدد من جماهير طرابزون سبور الغاضبة أرض الملعب عقب اللقاء الذي كان قد انتهى لصالح فنربخشة 3-2، ما أدى إلى حالة من الفوضى والاشتباكات، كان من بينها تدخل اللاعب واعتداؤه على أحد المشجعين.



وخلال جلسات المحاكمة، دافع اللاعب عن تصرفه، مؤكداً أنه كان في حالة دفاع عن النفس، خصوصاً أن اقتحام الملعب من قبل الجماهير وضعه وزملاءه في موقف خطر، وأظهرت لقطات الفيديو التي تم عرضها أمام المحكمة أن اللاعب النيجيري قام بالاعتداء بالضرب على المشجع دون أن يكون في حالة دفاع عن النفس.



وبعد النظر في جميع الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بفرض غرامة مالية على اللاعب بلغت 6000 ليرة تركية، لتغلق بذلك واحدة من أكثر الحوادث إثارة للجدل في الملاعب التركية خلال الفترة الماضية والتي حظيت باهتمام كبير من ناديي فنربخشة وطرابزون على كل المستويات الإدارية والجماهيرية والإعلامية.