بأناقة النجوم.. ليونيل ميسي يقود وصول لاعبي الأرجنتين إلى المعسكر



وصل ليونيل ميسي بكامل أناقته إلى معسكر منتخب الأرجنتين، إيذاناً بانطلاق التحضيرات الجادة لخوض تحديات كأس العالم 2026، تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني.



ويستعد «التانغو» لخوض مواجهة ودية أمام منتخب موريتانيا يوم 28 مارس الجاري، على ملعب لا بومبونيرا، معقل نادي بوكا جونيورز في العاصمة بوينس آيرس، في اختبار مهم ضمن أجندة التوقف الدولي «أيام فيفا».



وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وصول لاعبي المنتخب الأرجنتيني إلى المعسكر، حيث ظهر عدد من نجوم الفريق بإطلالات رياضية، فيما خطف ميسي الأنظار بظهوره الأنيق قبل أن يستبدل ملابسه ويرتدي قميص المنتخب، في مشهد يعكس الجدية والتركيز قبل الاستحقاقات المقبلة.



وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة لمنتخب الأرجنتين، بصفته بطل العالم، إذ يسعى سكالوني إلى الحفاظ على الانسجام الفني وتجهيز عناصره الأساسية، مع منح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة، بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق المونديال، في رحلة الدفاع عن اللقب العالمي.