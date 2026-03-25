وكيل محمد صلاح يكسر الصمت ويشعل الجدل حول مستقبله

في تطور لافت داخل أروقة ليفربول، كسر وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، رامي عباس، صمته بشأن الرحيل المرتقب للاعب عن ملعب أنفيلد، مؤكدًا غموض وجهته المقبلة رغم تصاعد التكهنات.

ومن المنتظر أن يُسدل الستار على مسيرة صلاح مع «الريدز» في مايو المقبل، بعد تسع سنوات حافلة بالإنجازات، وذلك رغم توقيعه قبل نحو عام فقط على تمديد عقد لمدة عامين بقيمة تصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. وبحسب الاتفاق مع النادي، سيرحل اللاعب في صفقة أشبه بالانتقال الحر.

وسارع رامي عباس إلى نفي كل الأنباء التي ربطت موكله بوجهة محددة، وكتب عبر منصة «إكس»: «لا نعرف أين سيلعب محمد في الموسم المقبل، وهذا يعني أن لا أحد يعلم. احذروا من الباحثين عن الشهرة الذين يسعون وراء جذب المعجبين».

وجاء هذا التصريح ليضع حدًا مؤقتًا لسيل الشائعات، خاصة مع اهتمام أندية من مختلف أنحاء العالم بضم النجم المصري، الذي سبق أن تلقى عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد في صيف 2023، إضافة إلى اهتمام محتمل من أندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وفي مقطع فيديو مؤثر، أعلن صلاح قراره قائلًا: «لقد حان اليوم، وهذا هو الجزء الأول من وداعي، وسأغادر ليفربول في نهاية الموسم».

وأضاف: «ليفربول ليس مجرد نادٍ، إنه شغف وتاريخ وروح، وعشت هنا أجمل لحظات حياتي، ولن أنسى دعم الجماهير أبدًا، وسأظل دائمًا واحدًا منكم».

كما أكد أن الرحيل لم يكن قرارًا سهلًا، مشيرًا إلى أن جماهير النادي منحته لحظات لا تُنسى، قائلًا: «بفضلكم، لن أسير وحدي أبدًا».

ومن جانبه، أوضح نادي ليفربول أن إعلان اللاعب جاء احترامًا للجماهير ورغبة في الشفافية، مؤكدًا أن تركيز صلاح ينصب حاليًا على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، على أن يتم الاحتفاء بإرثه لاحقًا.

ويترك صلاح خلفه إرثًا تاريخيًا، إذ يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 255 هدفًا خلال 435 مباراة، كما توج بالحذاء الذهبي أربع مرات، وفاز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين ثلاث مرات.

وعلى صعيد البطولات، قاد اللاعب الفريق لتحقيق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين.

وكانت العلاقة بين صلاح والمدرب آرني سلوت قد شهدت توترًا في وقت سابق، حين صرح اللاعب بأنه لا تربطه به علاقة، معبرًا عن استيائه من الجلوس على مقاعد البدلاء، واعتبر أن النادي لم يفِ بوعوده.

لكن الأجواء عادت للهدوء لاحقًا، حيث تم إصلاح العلاقة بين الطرفين، ليقترب النجم المصري من وداع يليق بتاريخه الكبير في أنفيلد.