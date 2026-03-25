أرقام صلاح مع ليفربول.. مسيرة حافلة بالألقاب

أنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بعد تسع سنوات حافلة، عقب إعلانه الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري 2025-2026.

حقق النجم المصري جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي تييري هنري، وجاءت هذه الجوائز في مواسم 2017-2018، و2018-2019، و2021-2022، و2024-2025.

وتوج صلاح مع ليفربول بثمانية ألقاب، بواقع لقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب لدوري أبطال أوروبا، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين كأس الرابطة، إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017 مقابل 50 مليون دولار.

وسجل النجم المصري 255 هدفًا بقميص ليفربول، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي عبر تاريخه، خلف إيان راش (346 هدفًا) وروجر هنت (285 هدفًا).

وارتدى صلاح قميص ليفربول في 435 مباراة بمختلف المسابقات.