«الملك».. لقب حاضر في وداع نجوم ليفربول لصلاح

توالت رسائل لاعبي ليفربول السابقين والحاليين في وداع النجم المصري محمد صلاح، عقب إعلانه الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية موسم 2025-2026.

أعلن محمد صلاح قراره بمغادرة ليفربول مع ختام الموسم الحالي، ونشر رسالة عبر حساباته أكد خلالها أن النادي سيظل دائمًا بمثابة «بيته».

تفاعل عدد من لاعبي الفريق مع قرار الرحيل، حيث وصف هارفي إيليوت، المعار إلى أستون فيلا، صلاح بكلمة «أسطورة»، في تعبير مختصر عن مسيرته داخل النادي.

وكتب أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، كلمة «الأعظم»، فيما اكتفى أليكسيس ماك أليستر بوضع رمز التصفيق، في إشارة إلى تقديره لما قدمه صلاح خلال سنواته مع الفريق.

ونشر ستيفن جيرارد، نجم ليفربول السابق، رمز القلب، بينما أرفق جوردان هيندرسون، القائد السابق للفريق ولاعب برينتفورد الحالي، الرمز ذاته مع «التاج»، في إشارة إلى لقب «الملك» الذي ارتبط بصلاح خلال مسيرته.

وكتب إبراهيما كوناتي، مدافع الفريق، كلمة «الملك» مصحوبة برمز البكاء، في تعبير عن تأثره بقرار الرحيل، فيما جاءت تفاعلات أخرى من أسماء مثل روبي فاولر وكيرتس جونز، إلى جانب الحارس السابق جون أختربرخ، في السياق نفسه.