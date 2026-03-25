رحيل صلاح.. خياران محتملان لمستقبله بعد ليفربول

تصدر رحيل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي عناوين الصحف العالمية، وخصوصًا البريطانية، التي تناولت المسيرة الذهبية للنجم المصري طيلة 9 مواسم قضاها في الدوري الإنجليزي، كما تطرقت العديد من الصحف إلى أسباب الرحيل وسط تكهنات متزايدة عن مستقبله.

وكشف موقع «توك سبورت» أن صلاح وافق على «تعديل» السنة الأخيرة من عقده، الذي تبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا، ليتمكن من الرحيل مجانًا، في تسوية مشابهة لإنهاء عقد المدرب السابق لليفربول يورغن كلوب في 2024، وأن المفاوضات المتعلقة بخروج صلاح بدأت في أواخر ديسمبر الماضي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا.

وقد يكون الخلاف العلني مع مدرب الفريق أرني سلوت قد سرّع من رحيله، رغم أن المدرب الهولندي ألمح سابقًا إلى أن الموضوع قد تم حله. فبعد التعادل مع ليدز يونايتد في ديسمبر، اتهم صلاح سلوت برغبته في رحيله عن النادي، وقال إن العلاقة بينهما انتهت بشكل صادم.

وحتى الآن، لم تُحدد وجهة صلاح القادمة، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي أو الدوري الأمريكي للمحترفين قد يكون خيارًا.

وفي رده على الشائعات حول مستقبله، قال وكيل صلاح، رامي عباس عيسى، في تصريحات نشرها موقع «توك سبورت»: «لا نعرف أين سيلعب محمد في الموسم المقبل، وهذا يعني أيضًا أن لا أحد غيرنا يعرف. احذروا من الباحثين عن الشهرة السهلة».

وعلى الرغم من النهاية المحتملة الصعبة لمسيرة صلاح مع ليفربول، فإن اللاعب يرحل بلا شك كأسطورة حقيقية للنادي.

وسلطت صحيفة «ديلي ميل» الضوء على أسباب رحيل صلاح عن ليفربول، وأرجعت ذلك إلى تراجع تأثيره وأرقامه في الفريق مقارنة بالمواسم السابقة، إلى جانب توتر العلاقة بينه وبين مدرب الفريق في ديسمبر الماضي قبل أن يتم احتواء الموقف.

ووصفت «التلغراف» مسيرة صلاح مع ليفربول بالاستثنائية، وأشارت إلى أن الأسباب التي دفعت اللاعب والنادي لاتخاذ هذه الخطوة متعددة، من بينها الاختيارات الفنية للنادي والتخطيط للمستقبل، وأشادت الصحيفة بما قدمه صلاح للنادي ليخلد اسمه داخل «أنفيلد» ويصبح أحد أبرز أساطيره التاريخيين.

وخلال مسيرته مع ليفربول، التي بدأت في 2017، فاز صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس كاراباو مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى كأس المجتمع، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، إلى جانب العديد من الجوائز الفردية، مثل جائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين ثلاث مرات، والحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي أربع مرات، حيث سجل 255 هدفًا في 435 مباراة.

وقال صلاح في رسالة وداع نشرها عبر حساباته الرسمية إن الوقت قد حان للرحيل، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يصبح النادي ومدينة ليفربول جزءًا عميقًا من حياته الشخصية والمهنية.

وأضاف أن ليفربول «ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، بل شغف وتاريخ وروح يصعب وصفها لمن لم يعش داخل هذا النادي»، لافتًا إلى أنه عاش مع الفريق لحظات التتويج بأهم البطولات، كما واجه مع زملائه فترات صعبة ظل خلالها دعم الجماهير حاضرًا.