محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم

أعلن المصري محمد صلاح اليوم الثلاثاء رحيله عن ليفربول حامل لقب ⁠الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري بعد ‌مسيرة امتدت لتسع سنوات. ومنذ انضمامه قادما من ‌روما عام 2017، ‌كان صلاح مؤثرا ‌في تشكيلة ليفربول ‌التي فازت بدوري أبطال ​أوروبا ‌ولقبين ​في الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز. وقال صلاح في فيديو بثه ​عبر ⁠منصة «X» ⁠وهو يجلس أمام خزانة مليئة ⁠بألقاب الفردية «لسوء الحظ، لقد جاء هذا اليوم... سأغادر ليفربول بنهاية هذا الموسم». وسجل قائد ‌مصر «33 عاما» 255 هدفا ​في 435 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات.