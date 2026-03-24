محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم

أعلن المصري محمد صلاح اليوم الثلاثاء رحيله عن ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات. ومنذ انضمامه قادما من روما عام 2017، كان صلاح مؤثرا في تشكيلة ليفربول التي فازت بدوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال صلاح في فيديو بثه عبر منصة «X» وهو يجلس أمام خزانة مليئة بألقاب الفردية «لسوء الحظ، لقد جاء هذا اليوم... سأغادر ليفربول بنهاية هذا الموسم». وسجل قائد مصر «33 عاما» 255 هدفا في 435 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات.